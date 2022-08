États-Unis : deux plaintes pour censurer des livres "obscènes"

Les recours, que soutient l’avocat et délégué à l’assemblée républicaine de Virginie, Tim Anderson, visent les mémoires graphiques de Maia Kobabe, Gender Queer, et le roman pour ado, Un palais de colère et de brume (A Court of Mist and Fury, trad. Anne-Judith Descombey), de l’auteure à succès, Sarah J. Maas. Ces œuvres sont jugées « obscènes dans le cadre d'une consultation illimitée par des mineurs ». Afin de mettre toutes les chances de leur côté, le camp républicain a lancé une pétition pour soutenir cette croisade.

Le 18 mai, la juge à la retraite, mais désignée après disqualification de tous les autres juges en exercice, Pamela Baskervill, a conclu qu’il y avait un « motif probable » d’obscénité. De ce fait, elle a ordonné aux incriminés de répondre aux accusations dans une audience en août qui liera les deux affaires. L'audience se concentrera sur les requêtes des accusés qui, si elles sont accordées, « entraîneraient le rejet des poursuites ». Les réponses définitives des mis en cause sont attendues le 16 août.

Des plaintes “erronées”

En réaction, les avocats des auteurs et éditeurs de ces ouvrages, dans leur version américaine, ainsi que le libraire Barnes & Noble, ont déposé de premières requêtes en rejet des poursuites à la fin du mois dernier, nous apprend Publishers Weekly.

Qualifiant les plaintes d'« erronées sur le plan procédural et substantiel, ainsi qu’inconstitutionnel », les avocats de l’éditeur de Kobabe, Oni-Lion Forge, ont insisté dans leur requête en rejet du 26 juillet. « Au lieu d’aborder l’œuvre littéraire dans son ensemble, le pétitionnaire met en évidence sept pages des 240 pages de Gender Queer. »

Et de continuer : « En vertu des statuts et des précédent juridiques constitutionnels établies, la pétition doit alléguer que Gender Queer, dans sa totalité, a un thème dominant qui fait appel à l’intérêt lubrique du citoyen moyen du Commonwealth. La pétition, en tant que question de droit, ne le fait pas. »

Dans un texte conjoint, les avocats de Maas et de Bloomsbury balaient également les arguments de Tommy Altman. Pour cette œuvre, ce ne sont pas 7, mais « une douzaine de passages, parmi les plus de 600 pages du livre, où des extraits seraient inappropriés pour des enfants de 10 ans », déclarent-ils. Ils rappellent aussi l’inconstitutionnalité de ces accusations.

Les représentants de Barnes and Noble enfoncent le clou : « Les circonstances dans lesquelles ces plaintes ont été déposées suggèrent fortement que leurs objectifs étaient suspects. Ils ont beaucoup attiré l’attention du public. Mais ils abusent de la procédure judiciaire. (...) Le tribunal devrait maintenant tracer une ligne constitutionnelle claire. » Cette tentative qui semble en effet relever autant de la communication politique que de l’idéologie s’est avérée infructueuse : Tommy Altman a perdu la primaire républicaine pour le Congrès le 21 juin par plus de 40 points.

À LIRE: Dans l'Utah, une cinquantaine de livres déclarés hors-la-loi

L’affaire a cependant suscité l’inquiétude des libraires, des éditeurs, des bibliothécaires et des défenseurs de la liberté d’expression au niveau national. Un amicus curiae a été déposé le mois dernier au nom d’une coalition de quatre associations de libraires de Virginie, l’American Booksellers for Free Expression, l’American Library Association, The Virginia Library Association, l’Association of American Publishers, la Guilde des auteurs et la Freedom to Read Foundation.

Dossier : Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Crédits photo : Kennedy Library (CC BY-NC 2.0)