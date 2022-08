Dans l'Utah, une cinquantaine de livres déclarés hors-la-loi

La proposition de loi HB 374, sur les « documents sensibles » au sein des écoles, était accompagnée par la HB 38, qui instituait de son côté un contrôle accru des éléments numériques mis à disposition des élèves. Le cadre de la première proposition, devenue loi entre-temps, a été mis au point il y a quelques jours, et tout en laissant une certaine autonomie aux bibliothécaires des écoles pour la constitution de leurs collections, il institue un comité fédéral de contrôle.

Celui-ci examinera les achats potentiels des bibliothécaires, à travers le prisme de l'intérêt pédagogique, de la conformité à la loi, de l'accessibilité, de la qualité artistique ou encore de la réputation de l'éditeur et de l'auteur. Bien entendu, un certain nombre de ces points soulèvent d'ores et déjà des questionnements : juger de la qualité artistique ou de la réputation d'une personne semble au mieux hasardeux...

La loi vient également encadrer la possibilité de contester la présence d'un livre au sein des collections : celle-ci sera désormais réservée aux parents d'élèves, aux élèves eux-mêmes et aux employés de l'établissement scolaire concerné.

Une fois la plainte déposée, entre 30 et 60 jours sont laissés à l'administration pour répondre : l'agence locale de l'éducation mettra en place un comité spécial, composé de parents, de bibliothécaires et d'enseignants, chargé de rendre son verdict sur le titre contesté. Trois possibilités alors : conserver le livre tel quel, en limiter l'accès à certains élèves ou étudiants, ou le retirer des collections.

Ne parlez pas de censure

Dès le mois de juin dernier, le procureur général de l'Utah, Sean Reyes, invitait les agences locales de l'éducation à se montrer particulièrement attentives à l'application de la nouvelle loi, et à retirer promptement tous les ouvrages pouvant se rapporter à de la « pornographie ». Il recommandait « une analyse [...] en toute bonne foi » des qualités des différents ouvrages, pour éviter une contestation juridique des retraits d'ouvrages.

Mi-juillet, le conseil scolaire de la ville d'Alpine s'exécutait, et annonçait le passage en revue de 275 livres signalés par des parents d'élèves. Bilan des courses : 52 ouvrages sont à bannir, et 32 autres auront droit à un examen plus approfondi au cours de l'automne. Selon les explications fournies au cours d'un compte-rendu, les 52 ouvrages concernés ont été qualifiés de « sensibles » et dénués de « qualités littéraires ».

Parmi cette cinquantaine de titres, des œuvres plusieurs fois victimes de la censure aux États-Unis, comme Gender Queer de Maia Kobabe (Genre Queer. Une autobiographie non binaire, traduction d’Anne-Charlotte Husson, Casterman), Milk and Honey de Rupi Kaur (Lait et miel, traduit par Sabine Rolland, Charleston) ou encore All Boys Aren't Blue de George M. Johnson (Le bleu ne va pas à tous les garçons, trad. Noémie Saint-Gal, de Saxus).

Mais aussi quelques nouveaux venus, dont Neanderthal Opens the Door to the Universe de Preston Norton. On y retrouve également des livres de Sarah J. Maas, attaqués en justice pour « obscénité » dans l'État de Virginie. 21 titres comportent des références à des personnages LGBTQIA+.

Le district scolaire d'Alpine est le plus important de l'État, ce qui laisse craindre aux bibliothécaires, aux auteurs et aux élèves un escalade à la rentrée prochaine.

Photographie : illustration, manifestation à Atlanta, en février 2022 (John Ramspott, CC BY 2.0)