L'exposition "Vieillir et beautés" au Québec, hommage aux ainés

L’exposition Vieillir et beautés est une occasion de renouer avec d’autres représentations du vieillissement grâce aux photos d’Arianne Clément, photographe d’aînées et d’aînés. Intimité, sexualité, plaisir, intergénération, diversité, force : autant de thèmes et de beautés du vieillissement à découvrir.

« Pour changer nos perceptions sur le vieillissement, et ainsi combattre l’âgisme, il faut nous exposer à des représentations nouvelles, voire surprenantes, des personnes aînées. Le travail exceptionnel d’Arianne Clément nous permet de plonger dans l’univers d’aînés transgenres, homosexuels et autochtones ; de couples vivant des amours puissants et de générations unies, entre autres », indique Dany Baillargeon, professeur au Département de communication de l’Université de Sherbrooke, chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV) du CIUSSS de l’Estrie — CHUS et responsable de la Grande interaction pour rompre avec l’âgisme.

Et d'ajouter : « Ce sont de petites parcelles d’histoire qui nous font réaliser qu’il y a autant de façons de vieillir qu’il y a d’individus. »

Après Sherbrooke et Montréal, l’exposition s’arrête à Québec du 9 au 22 août 2022 à la bibliothèque Monique-Corriveau située au 1100, route de l’Église. L’exposition est également transportée sur Internet, alors que chaque photo de l’exposition est accompagnée d’un code QR à scanner. Les visiteurs retrouveront ainsi sur une page Web l’histoire derrière chaque photo, ils pourront la partager et eux-mêmes contribuer à rompre avec l’âgisme.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la Grande interaction pour rompre avec l’âgisme (GIRA - rompreaveclagisme.ca), une initiative du CdRV, développée par une communauté de chercheuses et de chercheurs, d’associations pour les aînés, de citoyennes aînées et de citoyens aînés ainsi que d’étudiantes et d’étudiants, financée par les Fonds de recherche du Québec (FRQ) — Programme Dialogue.

crédits photo © Arianne Clément