Croire qu'une grosse avance garantit le succès : grossière erreur

Durant la deuxième journée d’un procès prévu sur 3 semaines — verdict attendu pour le 7 septembre — la venue de Stephen King fut remarquable, autant que remarquée. Et sans surprise, le Roi a déroulé son couplet sur les méfaits de la concentration dans l’économie des auteurs. Mais pour Jonathan Karp, le grand patron du groupe racheté, une victoire du gouvernement dans cette procédure poserait quelques problèmes.

En posant 2,18 milliards $ sur la table, Penguin Random House démontre en effet son pouvoir économique — autant qu’un bel appétit. Et quand bien même la transaction n’aura pas lieu, le géant de l’édition américaine ne s’en trouverait pas outre mesure affecté. Pour S&S, les choses sont plus délicates.

À vendre, dans tous les cas

Au cours des deux dernières années, il s’est trouvé plusieurs best-sellers, autant que des sorties d’ouvrages-confessions aux relents politiques plutôt brûlants : Mary Trump a fait des siennes, le livre de Bob Woodward, Rage, brûlot anti-Trump, a fait recette. Puis, la vague TikTok en 2022 a frappé fort. Les résultats s’en ressentent : un chiffre d’affaires en hausse de 17 % à 217 millions $ pour le premier trimestre, associé à un bénéfice d’exploitation de 50 millions $ — soit 85 % de mieux.

Sauf que le groupe éditorial, propriété de Paramount Global, ne figure pas au centre de la stratégie de son propriétaire. Si le ministère de la Justice empêche alors PRH de croquer S&S, alors Paramount… cherchera simplement un autre repreneur. Un fonds d’investissement, sans liens avec l’industrie du livre ? Un autre opérateur, parmi les Big Five, qui soit en mesure d’aligner les avances pour les auteurs ?

D’autant que l’actualité française s’immisce dans les projections les plus folles : en décidant de la revente d’Editis, le groupe Vivendi se concentrera désormais uniquement sur Hachette Livre — et l’on sait que Simon & Schuster fut très convoité. La division américaine, Hachette Book Group repartirait alors sur les rangs des postulants ? Et comme l’on aime à se faire trembler, Amazon revient comme une option à ne pas négliger. Certes.

Dans tous les cas, Simon & Schuster aura 100 ans en 2024, rappelait dernièrement Karp : une longévité qui ramène à d’autres réalités. Durant cette période, le groupe aura connu sept propriétaires différents — et le huitième, quel qu’il soit, existe déjà. « Chaque fois, nous en sommes ressortis plus fort : j’ai hâte de savoir ce qui nous attend pour débuter notre second siècle d’existence », confiait Karp à ses équipes en début de semaine.

Concurrence sans faille

Pour convaincre le tribunal, le PDG a donc sorti l’artillerie lourde. Si le ministère de la Justice entend prouver que la fusion aura des conséquences sur les avances supérieures à 250.000 $, Karp apporte une autre donnée : la moitié des achats de livres que réalise son groupe s’opère en dehors de toute enchère. La mise en compétition n’est pas la norme — et celle avec Penguin Random House moins encore.

Quatrième éditeur de livres dans le pays, il a en effet connu des revers. Certains emails furent dévoilés au tribunal, comme celui, daté de 2019, où il indique : « C’est le troisième concours de beauté que nous avons perdu cette semaine contre PRH. » L’enchère était allée au concurrent, et racheteur potentiel : sauf que d’autres emails de Karp expriment le même mécontentement, face aux autres éditeurs, rapporte Bloomberg.

Un autre courriel a soulevé la question du repreneur, justement : s’adressant à la direction de Paramount, Karp indiquait qu’à ses yeux, il serait préférable qu’un opérateur financier soit choisi, plutôt qu’un éditeur. « Je ne suis pas certain que mes préoccupations aient été prises en compte dans leur décision », ajoutera-t-il en commentaire.

Pourtant, l’homme avait du flair : dans un échange de mars 2020, il confiait à un auteur être quasi assuré que le DoJ interférerait dans la transaction. Ajoutant, avec ironie : « Mais cela suppose que nous ayons toujours un Département de la Justice. »

Best-seller, la magie

Quant aux avances, la ligne de conduite est suivie, à la lettre : si la transaction tourne en faveur de PRH, pas question de modifier les politiques d’à-valoir. Aussi bien du côté des éditeurs, en interne, que des agents littéraires, une pareille décision reviendrait à un suicide.

« Nous serions confrontés à une forme de révolte de nos salariés, car ils veulent avoir la latitude de signer les ouvrages qu’ils souhaitent publier. Et la communauté des agents littéraires y réagirait assez mal. » Et de garantir que même après un rachat, la concurrence au sein d’un même groupe s’effectuerait comme par le passé.

Et surtout, élément que le DoJ a du mal à prendre en considération, le montant de l’avance ne fait pas le best-seller : si les moyens accordés au livre sont à la mesure des sommes versées, les lecteurs, eux, n’en ont cure. Évidemment, la pression est alors plus forte, quand on injecte 1 million $ dans l’achat des droits de publication.

Cependant : « L’idée que n’importe quel éditeur puisse faire d’un livre un best-seller est erronée », et reviendrait à ce qu’un présentateur météo s’attribue les mérites d’une journée ensoleillée.

Ce jeudi, le grand patron de PRH, Markus Dohle, est attendu à la barre…

