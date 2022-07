Banned Camp : des vacances pour les livres censurés aux Etats Unis

Baylor Johnson, un représentant de la bibliothèque publique d’Austin, assure que l’établissement essaye d’organiser des évènements pertinents pour s’adresser à l’ensemble de la communauté. Et il y en aura pour tous les âges : le club de lecture de romans graphiques pour les adultes, le Banned Camp for Teens pour les adolescents ou encore l’heure du conte à Pease Park pour les enfants de 3 à 5 ans.

« Il s’agit d’une communauté aux multiples facettes : de nombreuses personnes viennent à Austin ou y ont vécu, venant de nombreux horizons, avec différentes expériences et identités » indique Johnson à l'Austin American Statesman. « Il est important que nous célébrions toutes les histoires. C'est pourquoi il est clairement dangereux et alarmant de voir qu’un si grand nombre des ouvrages contestés et retirés des bibliothèques sont spécifiquement ceux sur et par des groupes marginalisés – comme des personnes issues de la diversité, des immigrants ou des personnes LGBTQ. »

L’année dernière, la bibliothèque d’Austin avait publié une déclaration affirmant son engagement envers la liberté de lire et son opposition à la censure de masse et à l’interdiction des livres. Parmi les ouvrages contestés au niveau national, 41 % mettent en scène des personnages issus de la diversité et 33 % des personnages de la communauté LGBTQ+.

Par ailleurs le Texas est en tête dans la triste course aux interdictions de livres avec 713 ouvrages bannis de 16 districts scolaires d’après un rapport du PEN America.

Fans of the banned

Johnson a spécifié que la bibliothèque et la librairie BookPeople étaient parmi les plus grandes entités aux services des livres et de l’alphabétisation à Austin, donnant lieu à une collaboration des plus naturelles. BookPeople est en effet la plus importante librairie indépendante du Texas. Sa directrice de programme, Meghan Goel, précise que c’est l’établissement qui a contacté la structure publique pour collaborer au projet.

Pour Goel, le but de ce dernier est d’encourager les gens à lire les livres avant de les critiquer. Pour aider les personnes à accéder aux ouvrages interdits, la librairie a organisé une vente durant laquelle 20 % des fonds ont financé l’achat de titres à distribuer pendant le programme Banned Camp. Durant tout l’été, BookPeople organisera ainsi des ventes et des distributions de livres lors des évènements de la bibliothèque.

« Notre rôle en tant que librairie communautaire indépendante est de mettre en avant les livres qui touchent tous les membres de la communauté diversifiée et dynamique d’Austin », a déclaré Goel. « Et nous voulons utiliser ce programme pour faire de ces ouvrages des points de départ pour des conversations et des liens plus profonds. Parce que c’est ça la lecture - même si et surtout quand cela nous pousse hors de nos zones de confort. »

De nouveaux modèles

L’un des premiers évènements, qui s’est déroulé le 16 juin dans la bibliothèque publique Carver Branch, recevait George M. Johnson. Son livre, Le Bleu ne va pas à tous les garçons (trad. Noémie Saint-Gal chez de Saxus), consiste en une série d’essais sur le passage à l’âge adulte de l’activiste LGBTQ. L’ouvrage est également le troisième livre le plus contesté du top 10 de l’American Library Association en 2021.

En cause, des passages traitant de la sexualité des adolescents et quatre pages en particulier que les critiques ont sortie de leur contexte, selon les propos de l’auteur. Les détracteurs insistent sur le fait que le livre enseigne aux enfants le sexe, là où Johnson insiste sur le fait qu’il enseigne le consentement.

« Ils ont commenté ces quatre pages d’un livre qui en fait 320, ce qui, je pense, en dit long sur la façon dont ces gens ne regardent pas une personne dans son intégralité », a développé l’auteur. Et de poursuivre : « Ils ne s'intéressent qu'à ce qui les préoccupe, eux, et à la possibilité que la personne remette en cause ces préoccupations. »

Parce qu’il ne trouvait pas de représentation LGBTQ+ dans les livres lorsqu’il était jeune, Johnson en a écrit un pour combler ce vide. Il ajoute que son roman sert de modèles aux jeunes de la communauté qui, sans celui-ci, n'avaient pas à leur disposition un personnage non binaire ou un modèle d’identification queer. L’auteur a également appelé les parents à s’engager pour défendre son titre ainsi que les autres ouvrages visés par la censure.

Crédits photo : via Twitter