États-Unis : un contrôle exponentiel des ouvrages proposés aux étudiants

La vague de censure n'est plus une vague, à présent : c'est une véritable déferlante. Procès, suppressions, mises au pilon, de nombreux ouvrages et auteurs ont été déprogrammés ou supprimés des rayonnages de bibliothèques. On se souvient notamment de la loi 666, visant à criminaliser les bibliothécaires porteurs de contenus « inappropriés ». À l'approche de la Banned Book Week, qui se tiendra en septembre prochain, élèves, professeurs et professionnels des bibliothèques redoublent d'attention.

La mesure en vogue, actuellement : une loi, proposée par les législateurs du camp républicain, qui viserait à contraindre plus sévèrement les outils en ligne, bases de données et catalogues numériques des bibliothèques. Livres, revues, articles : selon le représentant du Nebraska Joni Albrecht, il existerait « un réservoir d'une obscénité absolue sur nos ordinateurs portables ou nos appareils que nous permettons à nos enfants d'emporter chez eux, et ils sont payés avec l'argent des contribuables ».

Cette nouvelle initiative permettrait, selon le Washington Post, de contrôler plus largement les sujets abordés et enseignés dans les établissements, en restreignant les accès à des documents particuliers.

Des contrôles anti-pornographie préexistants

Proposée dans au moins six Etats, déjà adoptée dans le Tennessee (HB2454) et l'Utah (HB38), prochainement promulguée en Oklahoma, cette législation fait craindre aux démocrates, étudiants et professeurs la diminution des savoirs nécessaires pour les enfants et adolescents, largement censurés par le camp républicain depuis plusieurs mois.

Pourtant, il existe déjà un cadre législatif concernant les contenus explicites : la CIPA, loi sur la protection des enfants sur Internet, est promulguée en 2000 par Bill Clinton, complétant le Family Educational Rights and Privacy Act de 1974. Les ordinateurs de bibliothèques sont ainsi pourvus de filtres, empêchant les étudiants et élèves de regarder de la pornographie ou des actes sexuels. En principe, donc, ce contrôle est déjà opérant.

Il a d'ailleurs déjà fait ses preuves : en 2018, une mère de famille, Nicholeen Peck, s'est plainte d'avoir trouvé de la pornographie après 45 minutes de recherches sur la base de données de la bibliothèque d'EBSCO Information Services, l'un des principaux fournisseurs de matériel de recherche dans les écoles des États-Unis. Pourtant, après enquête, le conseil d'administration du réseau éducatif de l'Utah et son directeur exécutif n'ont pas réussi à reproduire le même schéma de recherches que Nicholeen Peck. Preuve, donc, que les contrôles antécédents à cette nouvelle proposition sont assez stricts.

C'est d'ailleurs l'argument principal des contradicteurs de cette nouvelle législation : les bases de données sont déjà bien assez sécurisées. Les lois fédérales obligent déjà les sociétés à assurer une adaptation de leurs contenus avec l'âge des utilisateurs. Pourquoi donc s'efforcer de contrôler le programme et l'utilisation des documents par les professeurs et écoliers ?

« Mon inquiétude est que, finalement, mes étudiants se retrouvent dans une position où ils ne peuvent pas accéder aux choses qui leur tiennent à cœur », explique Tasha Bergson-Michelson, bibliothécaire dans une école de Californie. La gratuité des données et la qualité des services proposés par les écoles et universités permettent l'accès à la connaissance de tous, même des plus précaires. Trop de contrôle aboutirait, selon cette bibliothécaire, à une remise en question de cette égalité d'accès.

Enfin, à l'instar de la censure visant des manuels de mathématiques, ou de la suppression d'ouvrages portant sur des thématiques liées à la sexualité et au genre, ce contrôle dissimulerait, selon nombre de détracteurs de cette nouvelle législation, une énième tentative de stopper la diffusion de valeurs pro-LGBT, féministes et antiracistes.

« C'est ce que font ces lois : fournir des leviers pour retirer certains types de contenus », explique au Washington Post John Chrastka, directeur exécutif de l’organisation de défense des bibliothèques EveryLibrary. « Si quelqu'un qui a un programme anti-gay ou anti-trans veut censurer, la première chose qu'il doit pouvoir faire est d'invoquer une loi qui dit que les questions de sexualité sont interdites aux enfants. »

À LIRE: Turquie : censure politique, livres “obscènes” et autocensure en 2021

La théorie semble plausible, puisque si le blocage d'accès à des données pornographiques en milieu scolaire est tout à fait compréhensible, la vague de censure qui vise les États-Unis depuis des mois fait craindre des motivations conservatrices bien différentes. La preuve par les chiffres : selon un rapport de l'American Library Association, en 2022, 729 tentatives de censure ont eu lieu en terrain scolaire. La grande majorité concernait des contenus « LBTQIA », « woke » ou portant sur la « théorie critique de la race ».

Dossier : Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Crédits : Annie Spratt / Unsplash