À Leipzig, la science du livre à l'université bientôt liquidée ?

Tout commence avec l’annonce du départ de Siegfried Lokatis, détenteur de la chaire « études du livre » à l’Institut d’études de la communication et des médias de Leipzig. Dans la perspective d'une succession, Lokatis et certains des principaux responsables du livre de Leipzig avaient sollicité la rectrice de l’université, Beate Schücking. Leurs échanges confirmaient l’importance du département, mais la démission de Schücking, en mars, aura ruiné les espoirs.

Son successeur à une nouvelle chaire, Sven Stollfuss, se caractérise par ses grandes qualifications dans les domaines de la télévision et des médias numériques, en particulier des réseaux sociaux. Néanmoins, soulève le Börsenblatt, sur le CV du jeune universitaire, aucune trace du mot « livre » parmi les publications répertoriées, sauf un article de 2021 portant sur l'évolution du statut de lecteur à celui d'auteur, et plus spécifiquement les Journaux de pandémie diffusés sur Wattpad (Platformized Book Prosumption on Wattpad: Reading and Writing in the Case of a Pandemic Diary).

Selon le site allemand, « c’est l’importance culturelle et économique de l’ouvrage en lien avec d’autres médias [...] ainsi que les innovations dans la production, la conception et la diffusion, comme des changements dans la réception et l’appropriation », que la nouvelle chaire portera.

Gerhard Lauer, professeur d’études du livre à l’Institut Gutenberg pour la littérature mondiale et les médias imprimés, à Mayence, n'en revient pas : la décision de Leipzig de fermer le département s'avère « absolument incompréhensible ». Même son de cloche pour la directrice du Musée allemand du livre et de l’écriture (DBSM) de la Bibliothèque nationale allemande de Leipzig : Stephanie Jacobs qualifie le choix de l’université de « scandale. [...] L’un des sites traditionnels de la science du livre est en train d’être rasé, ici », ajoute-t-elle.

Le statut de ville du livre de Leipzig en péril ?

L’ancien professeur du cours Stuttgart Media Publishing, Ulrich Huse, considère de son côté que les études du livre ne sont « pas un événement rétrograde de commémoration d’un médium voué à disparaître », mais « un objet d’étude vivant et diversifié qui analyse les derniers développements des médias orientés vers l’écriture. Bref : un sujet utile. »

Le passage à la recherche télévisuelle et aux réseaux sociaux n'irait pas sans conséquence pour le Musée du livre et de l’écriture (DBSM), toujours selon sa directrice : « La coopération avec la science du livre fait partie de la raison d’être du DBSM », explique-t-il en substance.

En outre, Lokatis réfléchit à ce que deviendraient les archives éditoriales locales après la fin prévisible de la science du livre. Il craint qu’il ne soit plus possible de « l’ancrer institutionnellement dans le futur ». L’ancien directeur des éditions du Luchterhand Hans Altenhein, propose en réponse, de mettre en place, un « Centre d’études du livre » qui devrait avoir des « antennes » à Mayence, Leipzig et Munich.

Aux nombreuses réactions institutionnelles se mêle la politique locale. L'adjointe à la Culture, Skadi Jennicke, et Stephanie Jacobs, discutent d'une solution, selon le Börsenblatt. Toutes deux voudraient maintenir une science du livre ancrée institutionnellement dans la métropole saxonne. Pas étonnant : l’idée de célébrer la « ville du livre » dans trois ans, à l’occasion du 200e anniversaire de l'Association des libraires allemands de Leipzig, est en projet.

Le déclin observé de Leipzig en tant que « ville du livre » n'est pas récent : l'historien allemand Thomas Keiderling, de l'Université de Leipzig, l'observait déjà en 2014, mais sur un plan symbolique. « Leipzig est ainsi en 10e position pour le nombre de titres à paraître, mais en termes de chiffre d'affaires, cela ne représente pas grand-chose, les éditeurs de bestsellers sont à Berlin ou à Munich », expliquait-il par exemple.

Ajoutons à ces bouleversements les difficultés rencontrées par la Foire du Livre de Leipzig, un événement important du monde du livre allemand. En 2023, elle devrait avoir lieu, normalement, du 23 au 26 mars. La Foire a déjà été annulée à trois reprises, depuis 2020, avec la première vague pandémique.

Crédits Photo : la Foire du Livre en 2013 (anriro96, CC BY-NC 2.0)