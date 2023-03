Une Maison des Arts et de la Création s'ouvre à Sciences Po

Une maison se doit d'être un lieu accueillant. Celle qu'inaugure Sciences Po ne dérogera pas à la règle. Elle proposera donc des Chaires d’artistes en résidence, des rencontres, des ateliers, des résidences d’écriture, des masterclass sur l’ensemble des campus. S'y ajouteront des formations intensives invitant des artistes de champs variés pour qu’ils présentent leur travail et partagent leur regard singulier sur le monde et la société, invitant ainsi à une autre vision de la réalité.

Le projet s’articule autour de trois objectifs, à commencer par la diversification et l’expérimentation dans les domaines de la formation. S'ensuit le développement d’une recherche associant les sciences humaines et sociales et les arts, sous toutes leurs formes. Enfin, l’accueil d’artistes en résidence à Sciences Po sera central, afin de confronter leurs visions, leurs expériences, leurs questionnements, leur tempo, avec ceux des communautés de notre établissement : élèves, enseignants et salariés.

Pour ce faire, trois axes guideront son fonctionnement

• Un programme expérimental d’enseignement : SPEAP.

• Un Centre d’écriture et de rhétorique proposant 25 ateliers par an.

La Maison agira en dialogue avec les chercheurs et les chercheuses de Sciences Po, en particulier avec le cercle des humanités politiques.

La littérature au coeur

Créée en 2019, la Chaire d'écrivain en résidence, une première en France dans le monde de l’enseignement supérieur, et le Centre d’écriture et de rhétorique affirment à Sciences Po la place fondamentale de l’écriture dans les méthodes d’enseignement. Depuis quatre ans, chaque semestre, un écrivain ou une écrivaine est en résidence à Sciences Po.

« La pratique littéraire est un mode de connaissance poétique du monde aussi important que toute l’expertise scientifique. » – Patrick Chamoiseau, titulaire de la Chaire d’écrivain en résidence, printemps 2020

Ils sont alors invités à dispenser deux enseignements d’écriture de création, à animer des masterclass, à participer aux événements du Centre d’écriture et de rhétorique et à le faire vivre hors les murs.

Chaque titulaire reçoit le Prix Michel Reybier, créé par Karen et Michel Reybier, Céline Fribourg et Sophie Midy : il encourage la création littéraire et soutient les auteurs francophones titulaires de la Chaire qui, chaque semestre, font vivre la littérature et toutes les formes d’écriture.

Crédits photo : Sciences Po