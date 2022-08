Italie : la hausse de prix des manuels scolaires, une fake news

La Sil Confesecenti – syndicat représentant les libraires et les papetiers italiens – souligne que pour les manuels scolaires « l'augmentation des prix par rapport à l'année dernière est de 2% comme d'habitude. Elle est bloqué par les plafonds de dépenses mis en place en 2011 par le ministère de la Culture, qui sont d'un montant fixe depuis 2014. Cette solution continue de modérer la dynamique des dépenses ».

Le syndicat reconnaît toutefois dans les colonnes de QdS.it que pour le reste des fournitures « on enregistre des augmentations alignées sur le taux d’inflation actuel et qui sont évidemment affectées par la situation économique générale ».

Et d'ajouter : « Chaque année, nous assistons à la course habituelle au sensationnalisme qui définit la rentrée scolaire comme une piqûre économique et met au pilori tout un secteur. La situation est enfaîte tout autre, ce ne sont que des fake news et les hausses tant redoutées et souvent seulement annoncées ne seront pas au rendez-vous. »

Chez votre libraire

Le SIL incite dès lors les consommateurs à se tourner vers les commerces spécialisés : « Nous voudrions mettre en garde contre les habitudes établies, également soutenues par certains médias, qui poussent le public à s’éloigner des commerces traditionnels. » En somme, un appel à la méfiance face aux titres grandiloquents de la presse, qui révèlent en réalité les intérêts d’autres secteurs.

Sil Confesercenti poursuit : « Nous suggérons, pour les manuels scolaires, de solliciter les librairies et papeteries locales, qui offrent des services ponctuels et continus toute l’année. [Ces commerces] sont également capables de déceler les nombreuses erreurs présentes sur les listes officielles d'ouvrages. »

Selon les directeurs d’établissements, une autre solution existe : passer au livre numérique et rendre l’école plus digitale. Une décision qui ne peut que déplaire aux nombreux commerçants et libraires. Ces derniers se plaignant déjà de l’amaigrissement des marges, dénonçant le système lié à la vente des manuels scolaires.

À LIRE : Livres et manuels scolaires, la crise du papier pèse sur la rentrée

Pour le président de l'ANP, Association Nationale des Gestionnaires Publics et Hauts Professionnels de l'Ecole, Antonello Giannelli, c'est l'avenir : « En ce qui concerne les manuels scolaires, je pense que nous devons nous concentrer beaucoup sur l’édition électronique : une grande partie du coût des livres provient du papier. Si on passe à l’enseignement numérique, on peut réduire le coût et le poids des livres » livre t-il à Editoria TV.

Crédits photo : illustration, Ubaldo Leo (CC BY-NC-ND 2.0)