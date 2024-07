Dis-moi dix mots” : le vocabulaire au service de la planète

De septembre 2024 à juillet 2025, « Dis-moi dix mots » invite chacun à jouer et à s’exprimer, sous une forme littéraire ou bien artistique, autour de dix mots choisis par les partenaires francophones d'OPALE, le réseau francophone des organismes de politique et d’aménagement linguistiques. Il réunit les organismes de gestion linguistique des pays et régions francophones représentant la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Québec, la Suisse romande et l’Organisation internationale de la Francophonie.

L’enjeu est d'exposer, à partir d’une liste de dix mots réunis par un thème, la richesse de la langue française, sa capacité à évoluer et à désigner toutes les réalités contemporaines. Cette opération permet de créer du lien social sur un territoire en impliquant dans des projets pédagogiques, artistiques et ludiques des populations très variées et parfois éloignées des pratiques culturelles.

La prochaine édition « invite à explorer les grands défis en matière d’environnement, comme le climat, la biodiversité et les conflits relatifs aux ressources », indique le ministère de la Culture dans un communiqué.

Les dix mots de cette édition 2024/2025 sont les suivants :

biome

butiner

canopée

conséconscient

débrousser

empreinte

glaner

palmeraie

solaire

vivant

Rappelons que, jusqu'à la fin de ce mois de juillet, « Dis-moi dix mots » s'est mis au sport, à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques. Les 10 termes mis à l'honneur à cette occasion sont les suivants : adrénaline ; aller aux oranges ; champion ; collectif ; échappée ; faux départ ; hors-jeu ; prouesse ; mental ; s’encorder.

Photographie : illustration, Philippe Lhote, CC BY-NC-ND 2.0