Pour la troisième année consécutive, la Foire du Livre de Leipzig annulée

Disparu il y a tout juste un an, le 7 février 2021, le poète et écrivain Innocent Bahati reste injoignable et introuvable, et ce, malgré de nombreux appels lancés par des associations rwandaises, internationales, et par ses proches. PEN International a publié, ce lundi 7 février 2022, une lettre ouverte à l'attention du président rwandais Paul Kagame. Margaret Atwood, Ben Okri ou encore JM Coetzee se sont joints à plus de cent auteurs et écrivains pour favoriser son retour.