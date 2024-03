Grand Est : un cycle de rencontres entre auteurs et lycéens 

En tant qu'acteur majeur du livre dans la région Grand Est, Interbibly prévoit quarante-quatre séances de rencontre entre les élèves de lycées professionnels, techniques, agricoles et généraux, et huit auteurs français. L'objectif est de créer un moment d'échange direct et enrichissant entre les auteurs et les élèves, qui se conclut par une séance de dédicaces.

Cette initiative de médiation culturelle se tiendra de mars à mai 2024, débutant à Reims avec trois événements distincts, incluant la présence de Caroline Hinault, autrice récompensée de Solak (Le Livre de Poche). En mars aussi, Yahia Belaskri présentera son œuvre Le Silence des dieux (Zulma), une allégorie primée sur la liberté et la réconciliation.

Julia Mattera, Christian Astolfi, Emmanuelle Favier, Gaël Aymon, Jean-Laurent Del Socorro et Fabienne Swiatly complètent la liste des auteurs participants, tous unis par le désir de discuter de leur travail avec des lycéens, des processus créatifs et de la production et la promotion des livres. Les œuvres présentées cette année couvriront un éventail de sujets actuels, tels que la liberté, le travail, l'exil, le mythe, la culpabilité, et la révolte.

La manifestation « Auteurs en lycées » représente un projet de médiation culturelle s'étendant sur tout le Grand Est, de Rethel à Épinal, en passant par Verdun, Montigny-lès-Metz, ou encore Sézanne. Un programme détaillé par date et par département est disponible ci-dessous.

