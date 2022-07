Des citations inventées d'auteurs imaginaires dans un manuel

Le philosophe Aristrophe... t'es sur de ton coup ?

L’information provient du Figaro, qui a dû se bidonner en découvrant le pot aux roses : un professeur agrégé de lettres, basé en Alsace (et manifestement pas de ceux à qui l’on apprend à faire la grimace), en est tombé de sa chaise. En étudiant les devoirs de ses élèves, il découvre des noms d’autrices et d’auteurs lui étant totalement inconnus. Mais plus encore, des citations qu’il découvre rapidement inventées par ses élèves.

Or, à l’exception de la bible des Septante — dont 70 traducteurs à l’œuvre produisirent le même rendu, selon la légende —, difficile d’imaginer que tous les élèves élaborent des exemples similaires. Et pour cause : un ouvrage destiné aux examens de français, pour classe de BTS, est à l’origine de cette mascarade. Le livre, Dans ma maison, propose un aperçu de culture générale et d’expressions, doublé de thématiques, méthodologie et annales corrigées. Un classique, en somme.

Sauf qu’en guise d’œuvres littéraires pour nourrir le propos, les figures servant d’exemples n’existent tout bonnement pas. Pierre Poissant, l’enseignant, n’en revient pas : « Avant de découvrir l’origine de ce texte, j’ai dû noter dans leurs copies que les étudiants qui citaient Serge Trigoud inventaient des références à défaut d’utiliser leur culture personnelle… », explique-t-il.

À LIRE: Égalité et féminisme malmenés dans un manuel de maths appliquées

Mais les élèves n’ont en réalité fait que suivre les éléments de l’ouvrage. Introduisant un fameux paradoxe : ils ont bûché, sérieusement, sur des citations fausses, inventées, à partir d’un manuel à qui ils ont accordé toute leur confiance. Et les voici accusés d’imagination débordante et contagieusement collective. Le professeur n’en revient pas : « C’est injuste pour eux, car ceux qui ont appris ces citations sont paradoxalement les étudiants les plus sérieux, qui ont fait l’effort de réviser sur le manuel. Quand on fait confiance aux manuels, qui sont un outil essentiel pour les professeurs, apprendre qu’ils inventent des citations et des auteurs sont extrêmement décevants. »

Sollicitée par nos confrères, la maison d’édition ne comprend pas ce qu’on lui reproche : l’ouvrage présente peut-être de fausses informations, mais ces dernières ont « une visée pédagogique et méthodologique ». En somme, c’est aux élèves de se rendre compte que les auteurs imaginés n’ont aucune existence réelle. L’affaire a été remontée aux services de l’enseignement supérieur, qui n’a pas encore retourné nos demandes de commentaires.

D'autant plus troublant que l'extrait proposé par l'éditeur, disponible ci-dessous, ne laisse planer aucun doute.

crédits photo : Carl Jorgensen/ Unsplash