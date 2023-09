Wikimédia : 2e édition du Mooc Wikidata

Ces 11, 12 et 13 mai, les élèves des classes de terminale en voies générale et technologique passent les épreuves de spécialité du baccalauréat, dans une version réformée, mise en oeuvre pour la première fois. Pour les élèves ayant choisi Humanités, littérature et philosophie parmi leurs enseignements de spécialité, Pierre Albert-Birot et Paul Ricœur étaient au rendez-vous.