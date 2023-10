Une opération de grande ampleur contre le harcèlement scolaire

À l'occasion de cette journée à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, diverses manifestations sont organisées dans les écoles, collèges et lycées : expositions, séances de sensibilisation, ateliers de coopération, jeux de rôles, conférences, présentations d'ouvrages dans les CDI.

Elle s'inscrit comme le point culminant du pHARe, le programme de lutte contre le harcèlement entre élèves, qui depuis 2023 est appliqué dans 100 % des établissements scolaires et qui a pour but de sensibiliser et de lutter contre le harcèlement à l'école.

Dans le cadre de la lutte contre ce phénomène, d'autres actions ont été menées, comme la mise en place, dans les collèges et lycées, d'élèves ambassadeurs « non au harcèlement », mais aussi un dispositif d'écoute des victimes et des familles avec le numéro 3018, ainsi qu'un clip de sensibilisation.

Le phénomène du harcèlement scolaire, difficile à évaluer réellement, toucherait 1 enfant sur 10 en France, selon le ministère. L'UNESCO avance pour sa part un chiffre de 22 % d'élèves victimes de harcèlement au cours de leur scolarité, tandis que, d'après une enquête de l'Ifop, « 41 % des Français indiquent avoir subi au moins un acte de violence verbale, physique ou psychologique répétée et continue dans le contexte scolaire », comme le rappelle La Croix.

À partir du 9 novembre, plus de 1000 bibliothèques et écoles participent à l’opération « Passeurs de voix », organisée par la société Bookinou qui produit des conteuses de livres sans écran. Des milliers de lieux d'écoute et de lecture seront accessibles dans toute la France, offrant aux enfants l'opportunité de se plonger dans des ouvrages traitant de trois thèmes majeurs : la tolérance, l'acceptation de soi et la prévention du harcèlement scolaire.

« Passeur de voix » est une opération à l'échelle nationale, mobilisant établissements scolaires et bibliothèques, qui a pour but de donner le gout de la lecture aux plus jeunes. Bookinou a décidé de dédier l'édition « Passeurs de voix » de cette année à la lutte contre le harcèlement scolaire. L'objectif de cette opération est d'utiliser le livre pour transmettre des valeurs et des messages positifs.

crédits photo : kyo azuma / unsplash