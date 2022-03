Mammalingua : des livres en langue étrangère pour une école plus inclusive

Annoncé au mois de mars 2021, le programme d’urgence NAFAS s’est donné pour objectif d’inviter 100 artistes et professionnels de la culture en résidence en France. Grâce au soutien et à la collaboration de plus de cinquante partenaires, le programme offre aux artistes libanais une parenthèse de création en France et renforce les liens culturels entre les deux pays.