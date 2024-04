Rimbaud, Cahiers de Douai : des ressources gratuites en ligne

En remplacement des recueils Les Contemplations, Les Fleurs du mal, Alcools, sont arrivés, pour trois ans, Rimbaud, avec ses Cahiers de Douai, Francis Ponge, avec La Rage de l’expression, et, plus inattendue, Hélène Dorion, avec Mes forêts. Le poète né à Charleville-Mézières un certain 20 octobre 1854 est auréolé de la casquette de génial créateur, et d’autant plus génial que précoce.

On peut être assuré que les lycéens qui devront plancher sur son œuvre ne verront pas leur travail comme un horrible pensum, mais bien plutôt comme un honneur infini. En effet, quelle joie que de s’adonner à l’étude de la poésie à travers les œuvres du tout jeune Rimbaud.

Le recueil constitué par les Cahiers de Douai

Il faut déjà souligner le caractère quelque peu artificiel du recueil en lui-même. S’il est établi que Rimbaud avait la volonté de publier ses premiers poèmes, on ne sait pas vraiment dans quel ordre et sous quel titre il aurait souhaité procéder à cette publication. En déposant entre les mains du jeune poète Paul Demeny (il a dix ans de plus que Rimbaud, comme Verlaine) à Douai, le lycéen, déjà habitué des fugues, a fortement contribué à faire passer à la postérité le nom de celui auquel il adressa sa célèbre lettre dite « du voyant ». S’il est entré en relation avec ce poète dont l’oeuvre est quelque peu oublié aujourd’hui, c’est grâce à son jeune professeur de rhétorique, George Izambard, dont la rencontre fut déterminante pour Rimbaud, en janvier 1870.

Lors de ses deux passages à Douai en septembre et en octobre 1870, Rimbaud remet des copies de ses premiers poèmes sous la forme de deux liasses (de respectivement 15 et 7 poèmes), ce qui explique le terme qu’ont choisi par la suite les premiers éditeurs du texte. Qui plus est, le terme « cahiers » permet de jouer sur la jeunesse de l’auteur, en référence aux cahiers des écoliers. Cependant, Rimbaud revint sur son désir premier de publication, écrivant à Demeny : « Brûlez, je le veux, et je crois que vous respecterez ma volonté comme celle d'un mort, brûlez tous les vers que je fus assez sot pour vous donner lors de mon séjour à Douai ».

Bien sûr, le poète douaisien n’en fit rien. Ces textes furent publiés pour la première fois au début des années 1891, alors même que Rimbaud disparaissait. Aujourd’hui, ces manuscrits sont conservés à la British Library. C’est à travers ces seules pièces que l’on connaît « Le Dormeur du val », certainement l’oeuvre la plus célèbre de Rimbaud.

Les vingt-deux poèmes, écrits entre mars et octobre 1870, font écho à l’actualité immédiate, et notamment à la guerre franco-prussienne (19 juillet 1870 au 29 janvier 1871) qui bat son plein durant l’été, mais aussi aux fugues répétées de Rimbaud. À travers les formes poétiques choisies, notamment celle du sonnet, le jeune poète joue avec l’écriture classique, s’octroyant des possibilités nouvelles, et faisant de jolis petits écarts.

Des podcasts à écouter avec plaisir pour faire connaissance avec Rimbaud

France Culture reste la référence incontournable sur l’œuvre de Rimbaud, avec dix heures d’émission consacrées au poète dans une fresque intitulée « Rimbaud en mille morceaux », créée à l’été 2015. Dans cette grande traversée, la vie de Rimbaud est divisée en grandes étapes, avec « Le génie », « Le voyou », « Le commerçant », « L’explorateur », et enfin « Le mystique ».

On peut également retrouver la série « Un été avec Rimbaud » qui avait été proposée par Sylvain Tesson, sur France Inter, cette fois, en 2020. Ces petites minutes sont revigorantes et nous font entrer de plain-pied dans l’oeuvre de Rimbaud.

Une autre série avait aussi été proposée, en quatre épisodes, toujours en 2020 : « Arthur Rimbaud, à la croisée de la bibliothèque » dans le cadre de l’émission La Compagnie des œuvres, avec l’animateur Matthieu Garrigou-Lagrange. Une façon de faire le tour de l’œuvre du poète, en passant par ses principales créations.

Des manuscrits à découvrir

On doit au libraire Albert Messein une édition des feuillets de Rimbaud sous la forme d’un fac-similé en 1919, dans la collection « Manuscrits des maîtres ». À ce moment-là, on parle de cet ensemble sous le simple titre de Poésies, titre qui restera longtemps affecté aux textes de Rimbaud.

C’est proprement fascinant de découvrir la belle écriture d’Arthur Rimbaud. On sent l’application du jeune homme qui avait cherché à proposer une mise au propre de quelques-unes de ses créations pour les présenter à quelques personnes pouvant l’aider à accéder à la publication. Il ne faut pas s’attendre à voir des textes raturés, car il ne s’agit pas là des brouillons qui, eux, ont disparu.

Des sites à consulter pour approfondir l'étude de Rimbaud

Un espace particulièrement remarquable à consulter est le Site d'étude et d'information rimbaldiennes. On y trouve notamment une chronologie très nourrie, l'ensemble des textes du poète, mais aussi une anthologie très documentée, avec une présentation très claire des oeuvres choisies. On peut également consulter cette page qui répertorie les ressources disponibles en ligne sur Rimbaud. Le recueil Cahiers de Douai fait l'objet d'une étude particulièrement approfondie. Ce qui est proposé sur « Ma Bohême » est particulièrement éblouissant.

Le site Mediaclasse propose aussi de très nombreuses ressources autour des Cahiers de Douai, avec des analyses commentées des poèmes les plus célèbres du recueil. Ce contenu est particulièrement bien pensé, avec des vidéos accessibles pour aider à la préparation du baccalauréat, notamment dans la perspective de l'oral.

On peut également retrouver une banque importante de sujets et de pistes pour d'éventuelles dissertations sur le recueil de Rimbaud. Le site d'Amélie Vioux est par ailleurs intéressant, par les synthèses qu'il met en ligne autour des poèmes de Rimbaud. Cela peut enrichir un premier travail déjà conduit sur le recueil.

Une réflexion intéressante est conduite autour du parcours « émancipations créatrices » par Ghislaine Cotentin, professeure agrégée de Lettres classiques sur son site. Cela permet d'y voir un peu plus clair sur le terme émancipation, souvent perçu comme difficile à appréhender dans ses sens multiples.

Rimbaud, à apprendre et à entendre

Pour avancer dans la préparation du bac, que ce soit pour l'écrit ou pour l'oral, il peut être important d'apprendre par cœur quelques poèmes. Cela permet d'avoir une base de citations et d'exemples rapidement accessible dans son esprit. Comme de nombreux poèmes sont assez courts, cela reste à la portée de tous. Pour vous aider dans votre apprentissage, vous pouvez écouter quelques mises en voix particulièrement réussies, comme celle de Guillaume Gallienne.

Ranger les poèmes selon les problématiques abordées est aussi très éclarairant, avec l'écriture adolescente d'un côté, les poèmes dénonçant la guerre d'un autre, les allusions aux fugues, l'attaque de l'ordre bourgeois : la liste étant loin d'être close.

Gardons tout de même à l'esprit que malgré son statut de classique, Rimbaud n'était rien moins que classique. Il a mené sa brève carrière de poète dans un esprit de contestation et de rébellion constant. C'est bien ce pour quoi, nombreux sont ceux, fidèles d'entre les fidèles à la mémoire du poète, qui grincent des dents quand on donne dans les musées autour de Rimbaud.

