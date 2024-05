Contre les détracteurs du latin à l'école : histoire d'un bien commun

L'Association propose une journée de réflexion mettant en lumière un sujet primordial pour le paysage éducatif français : l'inclusion obligatoire du latin et de sa littérature dans le cursus des études secondaires, en corrélation avec l'étude des Lettres françaises. Ce colloque, en opposition ferme à la disparition et désormais courante du latin obligatoire, vise à ouvrir de nouvelles perspectives pour un programme scolaire ambitieux et innovant.

Au cœur de la débâcle actuelle de la compétence linguistique en français dans le système éducatif, le latin se présente comme une clé et une solution potentielles. Un latin revisité, délesté des éléments qui ont contribué à affaiblir ou obscurcir sa vitalité, pourrait inverser cette tendance.

Implanté dans le socle commun des matières enseignées, ce dispositif pédagogique, nécessitant en amont une refonte audacieuse et ambitieuse de la formation des enseignants, offre trois avantages cruciaux, bénéfiques à toutes les disciplines étudiées :

• Une compétence linguistique essentielle pour la maîtrise du français et des langues modernes, sans rivaliser avec celles-ci mais au contraire, les complétant, dans une perspective européenne bien comprise.

• Une ouverture sur le monde romain et méditerranéen antique, une étape fondamentale de l'histoire universelle.

• Une immersion dans les grands classiques littéraires, philosophiques et scientifiques.

Loin de réserver ces avantages précieux à une minorité d'élèves optionnaires, l'objectif est de les rendre accessibles à tous les élèves, du collège au lycée, car il serait trop tard pour combler de telles lacunes ultérieurement.

Cet enjeu pédagogique façonne l'avenir de l'éducation et redéfinit le rôle même du savoir au sein de l'école. Il est crucial que les représentants nationaux réévaluent les motifs qui ont conduit à la suppression du latin du tronc commun des disciplines enseignées au collège et au lycée, afin de réexaminer la validité de ce choix passé.

Les intervenants ne se plongeront pas dans une nostalgie de l'école latine du passé, mais chercheront à démontrer l'importance incontestable d'un latin rendu obligatoire. Ce latin s'inscrit parfaitement dans la modernité, tout comme l'outil numérique indispensable, et a su en faire un usage remarquablement efficace dès ses débuts.

Il s'agit d'un bien commun que nous avons le devoir de défendre aujourd'hui, en tant qu'outil scientifique et politique au service d'une école républicaine.

Obligatoire, le latin : le pourquoi du comment

Occupant deux demi-journées, le colloque comprendra deux volets : le premier, en matinée, sera centré sur les argumentations à mobiliser pour répondre aux sophismes des détracteurs du latin à l’école. On rappellera son statut lin — guistique, au fondement — complexe et en devenir — de la langue française.

On s’interrogera sur le rôle des institutions dans la marginalisation de la place du latin dans l’étude des Lettres, sans passer sous silence la dérive démagogique qu’elle sous-tend ; il sera dit comment et combien le latin et sa double littérature — celles antique des Romains et celle, médiévale et moderne, des Européens — reste le socle incontournable de la culture contemporaine, que ce soit en littérature française ou dans les autres littératures modernes, en philosophie comme dans l’ensemble des savoirs.

La seconde partie, après le déjeuner, montrera plus concrètement en quoi le latin est une réponse à la crise de la langue française à l’école, une ressource à mobiliser, une solution aussi évidente que méconnue. Les intervenants souligneront, d’une part, l’opportunité intellectuelle de passer par l’étude de la langue latine et celle de sa littérature tout au long d’une scolarité digne de ce nom.

Ils marqueront, d’autre part, la nécessité de rendre les méthodes d’enseignement plus efficaces, plus ambitieuses, pour les mettre au service d’un savoir riche, critique et véritablement émancipateur.

Le latin obligatoire : pourquoi ?

Le français, ce latin des Modernes – Cécilia SUZZONI, Professeur honoraire de Chaire supérieure, fondatrice de l’ALLE

« Tous vos gens à latin » (Les Femmes savantes, II, 7). La fabrique des « classiques » par l'institution – Patrice SOLER,IGEN honoraire de Lettres, vice-président de l’ALLE

Le latin, pour conjurer l’énigme du monde– Xavier DARCOS, Chancelier de l’Institut de France De te fabula narratur ! – Pierre BERGOUNIOUX, écrivain, ancien professeur de Lettres

Quel latin obligatoire ? Voix romaines et paroles subalternes – Donatien GRAU,historien et philologue, conseiller de la Présidence du musée du Louvre pour les programmes contemporains

Le latin obligatoire : comment ?

Le passé nécessaire au présent, à la source de notre langue – Marie-Ange JULIA, linguiste, professeur de Lettres

Le latin pour les sciences – Olivier REY, mathématicien et philosophe, membre de l’Institut d’his- toire et de philosophie des sciences et des techniques (CNRS/Univ. Paris 1)

Le latin, langue renaissante – Yves HERSANT, historien spécialiste de la Renaissance européenne, professeur à l’EHESS

Abolition d’un privilège : l’enseignement du latin – Jean-Louis POIRIER, doyen honoraire du groupe de philosophie de l’Inspection générale

Conclusions : le latin, fortifiant de la langue française, Marie-Françoise BECHTEL, présidente de la Fondation Res Publica

L'inscription, avant le 27 mai 2024, est obligatoire à l'adresse suivante : contacter.alle@gmail.com, en précisant nom, prénom, date et lieu de naissance, ainsi que le créneau choisi (matin et après-midi, ou seulement une demi-journée). L’entrée au Palais du Luxembourg se fait au 15 rue de Vaugirard avec un contrôle d’identité à 9h et à 14h30.

Crédits photo : Colisée à Rome - ActuaLitté, CC BY SA 2.0