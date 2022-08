Inflation : manuels et uniformes scolaires explosent en Espagne

Les résultats découlent d’une étude qu’a portée Milanuncios, site d’annonces pour la revente de différents produits. L’analyse, effectuée entre juin et août, montre que 70 % des nouvelles annonces furent publiés entre juin et juillet et que les prix des vendeurs ont augmenté de 242 % sur certains manuels, par rapport au mois de mai.

La hausse tarifaire, plus globalement, se porte à 8 %, en mesurant les données à 2021, soit 24 € en moyenne pour un ouvrage — de quoi porter le marché global à 2,9 millions € sur les douze derniers mois.

Les cours d’enseignement secondaire sont les plus plébiscités et l’Andalousie est la région qui cumule le plus grand nombre d’annonces, suivie par Madrid et la région de Castille-et-León. Pour autant, Madrid représente le plus important marché, avec plus de 500.000 €.

Selon l’Organización de Consumidores y Usuarios, association de consommateurs espagnole, les familles s’apprêtent à faire particulièrement attention à leur budget. Mais certaines se voient obligées de recourir à des prêts, une tendance qui inquiète les experts quant aux risques de surendettement pour les familles.

Les manuels scolaires ne sont cependant pas les seules victimes de hausse de prix : tablettes, ordinateurs portables et ordinateurs de bureau ont également vu leurs tarifs en hausse de 16, 10 et 9 % respectivement. Enfin, plus étonnant, vu de France : les uniformes scolaires, qui explosent les compteurs. La demande a atteint 223 % de plus que l’an passé… Certainement, là encore, du fait de l’inflation.

Photographie : domaine public