Avez-vous du mal à vous souvenir et à vous concentrer ? Si oui, votre cerveau a besoin d’exercice. Tout comme la forme physique, la forme mentale est importante et ne doit pas être négligée. Cela nous donne une capacité mentale accrue à accomplir les activités de la vie dans toute sa richesse, que la situation soit un simple sentiment, un stimulus externe ou une prévoyance.

En plus d’augmenter l’habileté mentale, la bonne santé mentale peut contribuer à améliorer la mémoire et à retarder le déclin cognitif, notamment chez les personnes âgées. Le meilleur, c’est que cela ne nécessite pas toujours de médicaments ou d’interventions chirurgicales. Les jeux constituent un moyen plus simple, plus abordable et même amusant d’améliorer les performances de votre cerveau !

Scrabble

Alors que la plupart des gens le considèrent comme un simple jeu de vocabulaire et de mémoire, le Scrabble nécessite également des éléments de tactique, de stratégie et de concentration ! Des études ont montré que ces tâches mentales peuvent réveiller les parties inactives du cerveau des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres troubles neurodégénératifs. Ils recommandent de participer fréquemment au Scrabble pour aider à renforcer le cerveau des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et à retarder ses effets. Pourtant, pour l'instant, la place du jeu de société dans le monde culturel français est sujette à débat, en témoigne la situation vécue par une autrice de jeux.

Le Scrabble peut de plus contribuer à renforcer les capacités mentales grâce à l'interaction pendant le jeu. Interagir en jouant au scrabble peut aider les joueurs à comparer leurs perspectives avec celles des autres et à voir les choses différemment, élargissant ainsi leurs horizons. La partie amusante de l’interaction peut aussi aider à réduire les niveaux de stress. C’est bénéfique, car le stress à long terme peut nuire aux performances cognitives, entraînant des changements irréversibles dans le cerveau.

Boggle

Boggle est un autre jeu de vocabulaire, mais il a le rythme du Scrabble. Contrairement à ce dernier, c’est un jeu sans chance. Cela donne aux joueurs des lettres similaires, il s’agit donc essentiellement d’un pur test d’esprit. Le rythme est également rapide et se termine en trois minutes, alors que le Scrabble dure 10 à 12 minutes. C’est pourquoi les compétences pointues en résolution de problèmes sont plus visibles au Boggle qu’au Scrabble. Le temps de jeu plus court oblige les joueurs à penser de manière plus logique, mais plus efficace.

Néanmoins, le Scrabble et le Boggle partagent les mêmes avantages pour le cerveau. Premièrement, en tant que jeu de mots, Boggle peut améliorer nos compétences en vocabulaire, notre attention et notre vivacité d'esprit. Deuxièmement, en tant que jeu multijoueur, le soutien social adéquat ressenti pendant le jeu peut augmenter notre niveau d'ocytocine ou notre hormone du bonheur. Lorsqu’il augmente, notre niveau d’anxiété diminue et stimule alors notre système nerveux parasympathique (SNP), qui, à son tour, peut nous aider à nous calmer.

Sudoku

Outre les jeux de mots, les jeux de réflexion sont également connus comme activités stimulant le mental, en particulier chez les personnes âgées. Le Sudoku en est un exemple. La recherche a prouvé que les éléments de résolution de problèmes et de prise de décision du puzzle peuvent aider à prévenir et à traiter les déficiences cognitives des personnes âgées. De nombreuses résidences services et établissements de soins infirmiers qualifiés utilisent le Sudoku dans le cadre de leurs thérapies de neuroréadaptation et de remédiation cognitive.

La mémorisation et le raisonnement déductif sont d'autres compétences cognitives impliquées dans le Sudoku. Bien que beaucoup pensent que le Sudoku nécessite de grandes compétences mathématiques, ce n’est pas le cas. La clé pour gagner le jeu réside simplement dans la mémoire et les compétences logiques. Plus précisément, les stratégies gagnantes consistent à mémoriser des nombres à des endroits spécifiques et à analyser quel numéro doit être choisi pour obtenir le placement correct des numéros.

Une autre compétence que l’on peut acquérir dans le Sudoku est la concentration. La dernière chose que les joueurs veulent, c'est se laisser distraire et faire des erreurs, c'est pourquoi ils font généralement attention à leur espace et à leur temps. Plus exactement, disposer d'algorithmes imaginaires pour compléter le puzzle et garantir qu'aucun chiffre n'est répété dans une section, une ligne ou une colonne nécessitent beaucoup de concentration et d'attention. Cela fait vivre les joueurs dans leur monde. Cette forte concentration peut contribuer à renforcer l’acuité mentale et à ralentir le déclin cognitif.

Rummikub

Popularisé pour la première fois dans les années 90, le Rummikub est un jeu de société très ancien, mais beaucoup y jouent encore de nos jours. En fait, il existe à présent des versions numériques, ce qui en fait l'un des jeux de table en ligne. Rummikub est un jeu de tuiles et multijoueur auquel les personnes de tous âges peuvent jouer, car les règles sont relativement simples, même pour les jeunes enfants. Les règles sont similaires aux jeux de cartes Rami classiques, dans lesquels les joueurs placent des numéros colorés à tour de rôle, sauf qu'il s'agit d'un tour en tuile.

Cependant, même si la chance aveugle peut permettre aux joueurs de terminer une partie, le Rummikub nécessite néanmoins des compétences mentales spécifiques. Ceux-ci incluent la concentration sur les tuiles et les capacités de réflexion logique pour générer constamment des moyens de réorganiser ou d'ajouter au tableau. Ces éléments peuvent vous aider à perfectionner vos compétences de base en mathématiques, en reconnaissance de formes et en planification. Par conséquent, le Rummikub peut aider le cerveau à être actif dans un mélange de chance et de stratégie.

Puzzles

Jigsaw est un autre jeu de réflexion qui peut donner au cerveau une séance d'entraînement mental approfondie. Assembler le puzzle nécessite de nombreux processus mentaux, notamment la mémoire à court terme, la créativité, la productivité, la possibilité de résoudre des problèmes, et la concentration. Ceux-ci peuvent ainsi donner une amélioration immédiate d’autres compétences mentales, telles que l’originalité et les capacités de gestion du stress.

Des recherches ont également montré que les puzzles peuvent augmenter le QI d’une personne de quatre points. Plus précisément, des chercheurs de l’Université du Michigan ont recommandé de jouer à des puzzles pendant au moins 25 minutes par jour pour obtenir cette augmentation. D’autres études ont ajouté que les puzzles peuvent améliorer la cognition dans l’hémisphère gauche et le raisonnement visuo-spatial dans l’hémisphère droit. En fin de compte, tous ces avantages pour le cerveau peuvent de plus permettre de retarder le déclin cognitif.



Toute activité nécessitant des fonctions cognitives peut faire travailler votre cerveau. Comme pour tout entraînement physique, plus vous exercez votre cerveau, plus il fonctionnera mieux et plus, il durera longtemps.