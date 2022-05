Le ministre de l'Education italien encourage l’achat d'ebooks pour l’école

La loi sur la famille (Family Act) a été adoptée par le Sénat italien le 6 avril 2022. Il s’agit d’une réforme organique des politiques familiales, comprenant un ensemble de mesures conçues pour les familles avec enfants afin d’aider leur fonction sociale et éducative.

Les autres objectifs : lutter contre la dénatalité, favoriser l’épanouissement des enfants, promouvoir l’autonomie des jeunes et encourager la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle.

Soutien à l’achat de livres scolaires

Parmi les différentes mesures introduites, il en est une qui concerne l’édition : l’introduction d’un soutien économique pour les familles les moins aisées, à affecter aux dépenses d’achat de manuels scolaires d’élèves inscrits aux collèges ou bien au lycée.

« L’éducation et, en particulier, le rôle central des manuels scolaires dans le processus d’apprentissage », a commenté le président de l’AIE (Associazione Italiana Editori), Ricardo Franco Levi, dans un communiqué de presse, « sont reconnus comme des outils essentiels pour former les citoyens et contribuer à la croissance sociale et économique du pays ».

Paolo Tartaglino, président du groupe des éditeurs scolaires et éducatifs d’AIE, affirme : « Après ce premier pas concret, l’AIE espère que les décrets d’application suivront rapidement, nécessaires pour que les familles bénéficiaires des aides puissent accéder de manière unifiée et intégrée aux mesures étatiques et régionales pour le droit aux études, de la façon la plus rapide et la plus directe possible. »

Le numérique à l’école : une bonne idée ?

Une autre mesure, cependant, a été prise par le ministère de l’Enseignement, de l’Université et de la Recherche (MIUR) pour réduire le plafond des dépenses pour les livres scolaires et favoriser l’achat d’outils pédagogiques numériques.

Si les familles sont donc aidées pour l’achat de livres scolaires grâce à la loi sur la famille, les écoles sont contraintes, pour des raisons budgétaires, de privilégier d’autres supports d’enseignement, notamment numériques, alors que tous les enfants ne disposent pas d’outils technologiques adéquats et que certaines enquêtes montrent l’importance de la lecture sur papier, notamment pour de textes assez longs.

En effet la note MI n° 5022 du 28 février 2022, ayant pour objet l'« Adoption des manuels scolaires dans les écoles de tous types et de toutes classes - année scolaire 2022/2023 », réduit encore les plafonds de dépenses pour l’achat de manuels scolaires, en tenant pour acquise une fictive « réduction des coûts de l’ensemble de la dotation en manuels scolaires résultant du passage au numérique et de la disponibilité de supports technologiques ».

Une enseignante en lettres et latin au Liceo Linguistico e delle Scienze Umane « A. Pieralli » de Pérouse a écrit une lettre exprimant le point de vue de nombreux enseignants, qui a été envoyée au MIUR et publiée par le Corriere della Sera.

Des livres “papier” pour apprendre à réfléchir

L’enseignante souligne tout d’abord que le « passage au numérique et la disponibilité des supports technologiques » ne sont pas encore actifs dans de nombreuses écoles publiques italiennes. Elle poursuit en assurant que « le manuel scolaire papier est un outil indispensable même dans la classe 4.0 [...] d’autant plus à une époque où le manuel scolaire est probablement le SEUL livre papier que la plupart des soi-disant “natifs du numérique” rencontreront sur leur chemin ».

En effet, les adolescents ont souvent des compétences numériques limitées à l’utilisation des réseaux sociaux, et le contact avec les livres s’avère précieux : « Des livres de papier […] qui sont les seuls sur lesquels on peut apprendre à connaître (et peut-être même à apprécier) le temps lent de la lecture et de la réflexion. »

La professeure cite également de prestigieuses recherches internationales qui prouvent que la lecture sur papier est parfois plus efficace que la lecture via un appareil électronique.

Elle mentionne notamment l’étude de 2008 dans The International Journal of the Book (vol. 5, n° 2), « Millennial Attitudes Toward Books and E-Books » et la recherche menée par Anne Mangen, publiée dans l’International Journal of Educational Research (vol. 58, 2013).

En effet, la chercheuse norvégienne a fait lire deux textes à deux groupes de 36 lycéens : elle a donné au premier le texte papier et à l’autre un fichier PDF à lire sur un écran d’ordinateur. Les deux groupes ont effectué des exercices de compréhension écrite. Et voici la conclusion de la chercheuse : « Les étudiants qui avaient lu le texte papier ont obtenu des résultats significativement plus élevés en compréhension de texte que ceux qui avaient lu le texte en format numérique. » S’agit-il d’une coïncidence ?

