Dictée et lecture rapide : le “plan orthographe” se dévoile

Le jeudi 12 janvier sera publiée la nouvelle circulaire du ministre de l’Éducation, Pap Ndiaye. Il y explicitera les différentes mesures correctives mises en œuvre pour améliorer le niveau en orthographe des élèves de classes primaires français. Dans cette dernière, il s’adresse aux recteurs et aux professeurs.

Il préconise des dictées quotidiennes, des heures de lectures étendues pour remédier à un constat accablant : le niveau en orthographe se dégrade. Si l’on suit les conclusions de l’agence des statistiques du ministère de l’Éducation (Depp) du 6 décembre dernier, sur une même dictée pour des élèves de CM2, le nombre moyen d’erreurs a augmenté de 10,7 erreurs à 19,4 entre 1987 et 2021.

Ainsi pour les élèves de CM1 et CM2, Ndiaye préconise une dictée quotidienne. Elle devrait permettre de « comprendre et de bien respecter les règles de grammaire et d’orthographe » y compris celles vues plusieurs semaines plus tôt cite Franceinfo.

Écrire mieux, mais aussi lire plus. Le ministre enjoint les professeurs à instaurer un temps de lecture d’au moins deux heures par jour. Si c’est déjà le cas dans certaines classes, il entend devenir plus strict. Et par lecture, Ndiaye préconise a minima « deux textes longs » d’au moins 1000 mots chacun, et ce, toutes les semaines.

Écrire mieux, lire plus et enfin comprendre plus vite. L’ancien professeur d’histoire souhaite ainsi renforcer les capacités de « décodage » qui recouvrent la lecture et la compréhension des textes. Ainsi, les CM2 devront atteindre les 120 mots par minute.

Le nouveau texte attendu pour demain devrait également donner plus d'informations sur une mesure déjà annoncée le 4 janvier par le ministre. On parle ici de l’heure de soutien hebdomadaire en français ou en mathématique pour les élèves de sixième cette fois-ci pour « faire en sorte que le passage en sixième soit meilleur ».

