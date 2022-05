Le programme Lire et faire lire appelle à l'engagement de nouvelles structures

Le principe de Lire et faire lire : sur des temps scolaires, péri ou extra scolaires, des bénévoles formés interviennent une fois par semaine, dans de nombreuses structures, à travers le territoire, « pour des moments de lecture-loisir ».

Avec pour objectif, d'une part, la prévention de l’illettrisme et l'accès « à l’éducation, à la culture, à l’imaginaire et au libre arbitre », et, d'autre part, la participation au « bien vieillir » des seniors. Ces moments sont organisés en concertation avec l’équipe éducative, dans le cadre du projet de l’établissement.

Mise en œuvre conjointement par la Ligue de l’enseignement et l’Union nationale des associations familiales (UNAF) sur l’ensemble du territoire, la structure Lire et faire lire est animée par des coordinations départementales qui accompagnent les bénévoles (actuellement plus de 17.000) et assurent le lien avec les organisations accueillantes.

Qui peut être structure d'accueil ?

Ce programme, notamment soutenu par les ministères de l’Éducation nationale et la Culture, souhaite toucher le plus large public possible. D'ores et déjà, Lire et faire lire collabore avec des structures de la petite enfance, de même que des crèches ou des bibliothèques. De même, les bénévoles de l'association interviennent dans des centres de loisir qui proposent ces rencontres autour du livre et de la lecture.

Tous les organismes éducatifs et culturels liés à l'enfance sont susceptibles d'accueillir l'initiative : établissements scolaires, bibliothèques, associations socio-culturelles, musées, centres de loisirs, librairies, centres sociaux, accueils de loisirs, organisations médico-sociales, centres d’hébergement de réfugiés, établissements de protection de l’enfance… Les bénévoles peuvent également intervenir dans des dispositifs prenant en compte les spécificités et les particularités des élèves de scolarisation (comme des SEGPA1, classes Ulis2, unités UPE2A3, CLAS4...). L’équipe pédagogique constitue des groupes de 2 à 6 enfants pour chaque lecteur.

Pour retrouver les contacts des coordinateurs par département, rendez-vous ici, et pour plus d’informations, c'est ici.

