Félix déLIRE de retour sur Lumni... dans un café littéraire

De Molière à Apollinaire, en passant par Virginie Despentes, les livres n'ont aucun secret pour Félix. Et tandis que son petit frère passe le bac, le comédien en profite pour partager à tous ses connaissances, dans de courtes vidéos accessibles dès le collège. Le 16 mai prochain, vingt nouveaux épisodes, soit autant de mini-fictions cocasses et didactiques, seront disponibles sur la plateforme éducative Lumni, créée par l'audiovisuel public.

Après le canapé familial, cette année, Félix change de décor : il s’installe dans un café littéraire. Ce lieu permet de nouvelles rencontres, de nouvelles manières d’interagir et apporte plus de libertés artistiques. On se croise comme au théâtre.

Félix vit, presque, dans un livre. Son entourage peut se montrer désespéré, épuisé mais il reste fasciné et souvent amusé. Dynamiques et plein d’auto-dérision ces nouveaux épisodes sont remplis de clins d’oeils et de traits d’esprits avec des anecdotes caustiques, acerbes, mais dont le but reste toujours le même, donner envie de lire, de découvrir la littérature classique et plus contemporaine, faisant vivre ainsi la culture autrement auprès des adolescents.

Cette année, on pourra ainsi découvrir ou redécouvrir Bel ami, de Maupassant, Germinal, d'Émile Zola, ou encore Une chambre à soi, de Virginia Woolf. Les épisodes déjà en ligne sont à découvrir à cette adresse.

