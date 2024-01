Mineurs enfermés : un enseignement “loin d'être à la hauteur” des enjeux

Communiqué en novembre 2023 au ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti, l'avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté dresse un panorama peu reluisant de l'enseignement dispensé aux mineurs enfermés, en France.

Consacré en droit international, européen et français, le droit à l'éducation suppose un service public « organisé en fonction des élèves et des étudiants » qui « veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction ». L'obligation d'instruction scolaire s'applique ainsi à tous les enfants jusqu'à 16 ans, et l'obligation de formation jusqu'à 18 ans.

Un système D et « aucun progrès »

En 2021, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté s'était déjà penché sur ces conditions d'enseignement, dans le cadre d'un rapport plus large consacré aux droits fondamentaux des mineurs enfermés. Deux ans plus tard, et malgré des recommandations, il « a l’immense regret de constater qu’aucun progrès n’est réalisé ».

Pourtant, l'enseignement dispensé aux mineurs enfermés constitue un enjeu majeur, « tant pour le développement et l’insertion sociale de ces enfants que pour la société tout entière », rappelle l'autorité administrative. Directeurs d’établissements pénitentiaires, éducateurs et professeurs en ont bien conscience, mais restent cantonnés « à l’improvisation et aux solutions de fortune face aux contraintes inhérentes au fonctionnement de ces lieux et qui disent “se débrouiller”, grâce au système D », détaille l'avis.

Premier signe de ce système D, « aucune statistique nationale n’existe sur le nombre des mineurs enfermés en âge d’être scolarisés, leurs caractéristiques, leur évolution, alors qu’elle permettrait de mieux connaitre ce public et d’identifier ses besoins ». La plupart de ces jeunes ont en effet des besoins très spécifiques, présentant des angoisses, des handicaps ou des troubles cognitifs.

Assurer la continuité pédagogique

Les inégalités, entre mineurs libres et mineurs enfermés, sont flagrantes sur le terrain de l'éducation. Quand un collégien en liberté suit 26 heures d’enseignement chaque semaine, le mineur enfermé en compte en moyenne 15 dans les établissements pénitentiaires pour mineurs, pas plus de 6 heures en quartier pour mineurs, voire 5 dans les centres éducatifs fermés.

Le Contrôleur recommande bien sûr d'améliorer les volumes d'heures d'enseignement, mais aussi d'instaurer une continuité pédagogique pendant les vacances scolaires. Par ailleurs, salles de classe et équipements adéquats doivent être mis à disposition des enseignants, sans oublier un dispositif d'interprétariat pour les mineurs non francophones.

Les informations sur la scolarité des enfants doivent être formalisées à l'entrée et lors du séjour dans les lieux de privation de liberté, afin de constituer un projet pédagogique adapté et suivi pour chaque enfant.

Dans l'ensemble, le Contrôleur recommande dans son avis « la définition et la mise en œuvre d’un programme national “mineurs enfermés ou placés” », lequel fournirait un cadre légal et opérationnel à la scolarité dans les lieux d'enfermement.

À cette fin, la loi doit permettre à l'Éducation nationale de garantir un recrutement à la hauteur des besoins. Un statut spécial des enseignants en milieu fermé doit être créé afin de valoriser leur mission et leur permettre de l’exercer efficacement, y compris pendant les vacances scolaires. – Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

Une « réelle préoccupation »

Dans une réponse adressée à Dominique Simonnot, Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Éric Dupond-Moretti assure que l'enseignement pour les mineurs privés de liberté est une « réelle préoccupation » pour ses services et ceux du ministère de l'Éducation nationale.

Il détaille pour commencer les profils des mineurs enfermés : 8 % sont non francophones, 25 % étaient scolarisés au moment de leur incarcération, 60 % sont déscolarisés depuis un an au moins (dont 38,8 % depuis deux ans au moins). 9,6 % des mineurs ont moins de 16 ans et bénéficient donc de l'obligation de scolarité.

Ces trois dernières années, assure le Garde des Sceaux, des moyens « importants » ont permis une augmentation moyenne de 3 heures hebdomadaires du suivi scolaire et un équilibre entre filles et garçons mineurs, « même s'ils restent inférieurs à ceux proposés en milieu ordinaire ».

En 2022-2023, 777 équivalents temps plein ont été attribués à l'enseignement en milieu pénitentiaire, dont 138 travaillent auprès des mineurs incarcérés, soit 18 % des moyens, contre 15 % en 2021-2022, ce qui traduit selon le ministre « la priorité de l'action gouvernementale pour accompagner les publics mineurs ».

Concernant l'offre d'enseignement et ses moyens, le ministre rappelle les orientations définies par la Commission nationale de suivi de l'enseignement en milieu pénitentiaire (CNSE). Le Responsable national de l'enseignement (RNE), cadre du ministère de l'Éducation, a été chargé de renforcer les liens entre les partenaires et d'assurer la mise en œuvre de nouvelles solutions.

Parmi celles-ci, l'accès à la plateforme du CNED et à des ordinateurs portables adaptés, un module de formation à destination des nouveaux enseignants, un règlement type ou encore un référentiel de labellisation. Une convention de partenariat sera par ailleurs signée par les ministères, l'administration centrale, les administrations régionales, les rectorats et les établissements.

L'avis et la réponse du ministre sont accessibles ci-dessous.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0