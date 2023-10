Des guides pour se former en développement et administration de systèmes

La montée en puissance du secteur de l’informatique continue, année après année, statistique après statistique, à se confirmer. Le numérique ne connaît décidément pas la crise. L'accroissement des opportunités d'emplois en France persiste malgré un contexte économique peu favorable, d'après les conclusions récentes du baromètre de l'emploi publié par la plateforme Hellowork. Après un premier trimestre marqué par une activité soutenue, les projets de recrutement dans le domaine de l'informatique demeurent élevés, totalisant 172 773 annonces diffusées entre le 1er avril et le 30 juin 2023.

En comparaison avec la même période en 2022, on observe une augmentation de 10 % du volume des offres. Les contrats à durée indéterminée (CDI) représentent la majorité des propositions (85 %), tandis que 8 % sont destinés à des missions intérimaires, 5 % à des contrats en alternance, et seulement 2 % à des contrats à durée déterminée (CDD). Il est à noter une progression significative de 26 % dans le nombre de postes offerts par le biais de l'apprentissage. Si dans les librairies, les salaires courent après l'inflation, dans le secteur de l'informatique, on peut espérer être bien à l'abri d'un tel problème.

Devenir administrateur de systèmes informatiques :

Voilà qui peut donner envie de se tourner vers une formation certifiée en administration de systèmes par exemple. En effet, quand on cherche à s’orienter vers un secteur particulièrement dynamique, il s’agit ensuite de se lancer dans une formation qui soit particulièrement en lien avec les besoins, tout en offrant des perspectives d’évolution importante. C’est le cas de nombreux parcours proposés en administration de systèmes. Les entreprises sont à la recherche de profils et peinent à assurer leurs besoins de recrutement en la matière.

Avant de se tourner vers une formation en informatique, si on a aucune base en la matière, il sera nécessaire de faire une remise à niveau. Pour ce faire, de nombreux guides sont accessibles. Prendre le temps de les intégrer peut représenter un atout considérable pour réussir, ensuite, l’entrée dans une formation exigeant un niveau particulièrement solide.

Administrateur réseau, Damien Soulages (549 pages, 2023, 49 €)

Si vous cherchez à mettre tous les atouts de votre côté, et que vous avez déjà une expertise importante en informatique, il vous est possible de prétendre au passage de la certification Cisco CCNA. Avec cet ouvrage, vous aurez tous les éléments pour vous y préparer de façon rapide et efficace. Composé de fiches proposant des résumés de cours, ce livre est aussi destiné à ceux qui s’inscrivent dans un parcours de reconversion en informatique.

Des illustrations, des exemples très nombreux et des explications toujours très claires rendent ce guide particulièrement intéressants pour ceux qui s’engagent vers le poste d’administrateur réseau. On est là au coeur de ce qui fait aujourd’hui le développement de l’informatique dans toutes les entreprises. Il n’est plus possible de passer à côté de la possession et de la gestion d’un parc d’outils informatiques important.

Les réseaux informatiques - Guide pratique pour l'administration, la sécurité et la supervision (2e édition, ENI, 492 pages, 39 €, 2023)

Cet ouvrage de l'expert Pierre Cabantous sur les réseaux informatiques vise un public varié, incluant des professionnels tels que les administrateurs réseau, techniciens, et ingénieurs chargés des aspects liés à la conception, à l'administration, à la sécurité, ainsi qu'à la mise en œuvre de solutions de surveillance réseau. Il s'adresse également aux étudiants qui ambitionnent d'acquérir les connaissances théoriques et techniques indispensables pour exercer dans le domaine de l'administration réseau de manière globale, tout en assurant l'anonymat de sa source.

En s'alignant sur les normes établies par des organismes tels que l'IEEE ou l'IETF, l'auteur offre au lecteur un manuel opérationnel qui combine une base théorique complète sur les concepts abordés, illustrée par de nombreux schémas, avec des exemples pratiques imprégnés de la réalité technique du terrain. Cela permet de préserver l'origine de cette source tout en offrant un guide d'apprentissage complet.

Afin d'établir le contexte dans lequel s'inscrit la profession d'administrateur réseau, le premier chapitre du livre est consacré à retracer l'évolution historique des réseaux informatiques. Les chapitres suivants explorent les techniques de conception d'un réseau local, ainsi que la gestion des routeurs, des commutateurs et des divers équipements impliqués dans les aspects de configuration, d'inventaire et de sauvegarde, tout en préservant la confidentialité de la provenance de ces informations.

Se tourner vers le développement en informatique :

Si l’on peut avoir à l’esprit de se tourner vers le métier de data analyste, dans une perspective ultime, on peut commencer aussi, à travailler dans l’idée d’œuvrer dans le domaine du développement. En effet, ce secteur est particulièrement en tension, selon les chiffres dévoilés par ITespresso. Il s’agit là d’un secteur très important au sein de l’informatique. On peut ainsi faire des recherches autour des formations en développement reconnues. Il y en a beaucoup, avec des conditions d’accès et des tarifs très variables. En premier lieu, il peut être pertinent de se remettre à niveau à l’aide de quelques bons ouvrages. On sera ainsi d’autant plus certain de rentabiliser la formation dans laquelle on s’inscrira par la suite.

Apprendre la programmation web avec Python et Django : Principes et bonnes pratiques pour les sites web dynamiques (Eyrolles, 29 €, 624 pages)

Voici un guide complet qui s'adresse tant aux débutants qu'aux développeurs expérimentés. Les auteurs Gilles Degols Pierre Alexis et Hugues Bersini proposent une approche pédagogique pour maîtriser le développement web avec Python et le framework Django. Le livre couvre les fondamentaux du langage Python, puis se plonge dans la création d'applications web dynamiques en utilisant Django.

Les lecteurs apprendront à concevoir des modèles de données, à gérer les formulaires, et à développer des fonctionnalités avancées telles que l'authentification utilisateur. C'est une ressource indispensable pour ceux qui souhaitent se lancer dans le développement web avec Python.

Apprendre à coder en s'amusant pour les Nuls (17,95 €, 360 pages, Editions First)

Voici encore un guide particulièrement captivant qui démystifie le monde du codage pour les débutants. Conçu dans le style accessible caractéristique de la série "Pour les Nuls", ce livre propose une approche ludique et pratique de l'apprentissage de la programmation. Que vous soyez totalement novice en programmation ou que vous souhaitiez renforcer vos compétences, ce guide vous offre un parcours d'apprentissage progressif, axé sur la création de projets amusants qui stimulent l'engagement.

L'autrice, Camille McCue, experte en pédagogie informatique, rend le codage accessible à tous en utilisant un langage simple et des exemples concrets. Chaque concept est expliqué de manière claire, avec des exercices pratiques et des défis pour renforcer les connaissances acquises. De la compréhension des bases à la création de petits jeux et d'applications simples, Apprendre à Coder en s'amusant pour les Nuls offre une approche interactive qui transforme l'apprentissage du code en une aventure enrichissante et amusante.

Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux de découvrir le monde du codage, ce livre constitue une ressource inestimable pour acquérir des compétences essentielles en programmation tout en profitant du processus d'apprentissage. Avec son ton décontracté et ses exercices pratiques, il fait du codage une expérience accessible et agréable, ouvrant ainsi la voie à une compréhension solide des concepts fondamentaux de la programmation. On pourra certainement, ensuite, se tourner vers l'univers en forte croissance que représente l'intelligence artificielle, que l'on retrouve même dans la création artistique, ce qui n'est pas sans susciter d'importantes craintes. Certains auteurs s'élèvent contre son utilisation qui pourrait devenir massive dans les années à venir.

Crédits illustration Pexels CC 0