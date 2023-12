Penser et panser les agressions sexuelles des enfants, avec la littérature

Créée en 2021, dans la foulée du mouvement #MeTooInceste et de la publication du livre La Familia Grande de Camille Kouchner (Seuil), la CIIVISE a présenté en novembre dernier son rapport final. 750 pages qui reviennent sur les témoignages de 30.000 victimes et un grand volume de données, et avancent également 82 recommandations pour mettre fin aux violences et agressions sexuelles sur les enfants et adolescents.

D'après ce rapport, 160.000 enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) sont victimes de violences sexuelles chaque année, avec un risque accru pour les filles et les enfants en situation de handicap. Une personne sur 10 a été victime de violences sexuelles dans son enfance, soit 5,4 millions d'adultes, établissait aussi la CIIVISE.

Parmi les mesures recommandées, un grand nombre vont dans le sens d'un repérage le plus rapide possible des victimes, en encourageant à prendre la parole ou en formant les professionnels en contact avec les enfants.

La commission, qui devait à l'origine être dissoute en fin d'année 2023, devrait finalement voir un certain nombre de ses missions reconduites, devant l'ampleur du problème.

« Combattre le déni » et « mettre des mots »

Alors qu'un des ouvrages les plus remarqués de la rentrée littéraire, Triste tigre de Neige Sinno (P.O.L), évoque les viols de l'autrice, dans son enfance, par son beau-père, la CIIVISE a publié un document intitulé « La Littérature pour penser les violences sexuelles faites aux enfants ».

Fruit du travail de Henriette Zoughebi, avec la collaboration de Florence Schreiber, ce livret propose un choix de textes et de livres « qui permettent aux adultes et aux adolescents de mettre des mots sur cet impensable que constituent les violences sexuelles sur enfants », selon son avant-propos.

Il commence par l'héritage culturel, notamment gréco-romain, dont les récits banalisent, ici ou là, le viol et les agressions sexuelles. Dans les classes, la lecture de ces textes peut être l'occasion de questionner ces actes, de les condamner. Les contes populaires pour la jeunesse, en évoquant le mal, mais aussi les aides que les jeunes héros et héroïnes peuvent solliciter, ouvrent un chemin vers des discussions sur les personnes de confiance et la possibilité de surmonter des épreuves difficiles.

La littérature classique, notamment les pièces de Molière ou les romans et contes de Guy de Maupassant, aborde frontalement les questions liées aux inégalités de genres, aux stéréotypes sexistes et aux comportements toxiques. Ainsi Guy de Maupassant décrit-il un viol conjugal dans Une vie (1883).

Enfin, les littératures du XXe et XXIe siècles, en « rupture » selon le livret de la CIIVISE, sont traversées par des œuvres qui témoignent d'une libération de la parole. Des situations individuelles s'exposent, des ouvrages dénoncent, dont La Familia Grande, qui se trouve bien sûr en bonne place.

Le document est accessible ci-dessous en lecture ou téléchargement.

Photographie : illustration, Emmanuel25, CC BY-NC 2.0