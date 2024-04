10 % des adultes restent en difficulté avec l'écrit, selon l'Insee

En 2022, 4 millions de Français âgés de 18 à 64 ans faisaient face à de grandes difficultés face à l'écrit. 4 % ont des difficultés importantes pour la lecture de mots, 7 % pour la production de mots à l'écrit et 7 % également pour la compréhension de textes simples. Au total, 8 % rencontrent d'importantes difficultés dans un de ces trois domaines : ils présentent moins de 60 % de réussite aux tests passés.

Si l'on considère la part de Français qui rencontrent des difficultés, même modérées, face à ces mêmes exercices, la proportion atteint 10 %. Toujours en 2022, 12 % des Français connaissent des difficultés en calcul (moins de 60 % de réussite aux tests passés), et les problématiques ont tendance à se croiser : 62 % des adultes en difficulté à l'écrit ont également des difficultés en calcul...

Certains profils sociologiques sont plus concernés par ces difficultés. 24 % des résidents des départements d'outre-mer sont ainsi en difficulté à l'écrit, contre 10 % en France métropolitaine, et 29 % en calcul, contre 11 % dans la métropole.

Une personne résidente dans un Quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) est aussi plus susceptible de présenter des difficultés à l'écrit et en calcul qu'ailleurs, ce qui s'explique, selon l'Insee, en partie « par une plus forte proportion dans les QPV de personnes non scolarisées en France ». Sans surprise, les personnes ayant suivi une scolarité hors de France et de langue maternelle non française rencontrent le plus souvent des difficultés à l'écrit et face au calcul que les autres.

Des obstacles quotidiens

Évidemment, le niveau de diplôme pèse lourdement dans la balance, tout comme celui des parents : l'éducation ne parvient pas toujours à enrayer une certaine reproduction sociale. « 19 % des personnes dont les parents sont peu ou pas diplômés sont en difficulté à l’écrit, contre 3 % des personnes dont les parents sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ; respectivement 19 % contre 4 % en calcul », relève l'Insee.

Entre les générations, les plus jeunes s'en sortent mieux que leurs ainés, avec une part des personnes en difficulté qui varie de 6 % pour les 18-24 ans à 14 % pour les 55-64 ans. Cette différence s'explique « en grande partie par des effets générationnels : les générations les plus jeunes ont eu des scolarités plus longues et sont plus diplômées que les plus anciennes », précise l'Insee.

Comme on peut s'en douter, les obstacles face à l'écrit et au calcul ont des conséquences importantes au quotidien. L'Insee évoque l'exemple d'Internet, bien moins utilisé par les personnes qui maitrisent mal l'écrit : 83 % des personnes en difficulté face à l’écrit ont utilisé Internet au cours des trois mois précédant l’enquête, contre 97 % de l’ensemble des personnes âgées de 18 à 64 ans. Elles effectuent aussi moins de démarches administratives, ce qui peut déboucher sur une privation de droits.

Quelle évolution ?

L'Insee se risque ensuite à réaliser un comparatif entre 2022 et la situation en 2011, en prenant quelques précautions toutefois. En effet, les champs des deux enquêtes ne sont pas tout à fait les mêmes, ce qui peut fausser l'examen.

Néanmoins, certains résultats sont encourageants : ainsi, en France métropolitaine, la part des personnes de 18 à 64 ans en difficulté à l’écrit a diminué entre 2011 et 2022, passant de 16 % à 10 %, tout comme celle des personnes éprouvant des difficultés en calcul, passant de 13 % à 11 %. Le taux d’illettrisme passe quant à lui de 7 % en 2011 à 4 % en 2022.

À LIRE - Face au livre, “les réseaux sociaux ont réussi leur entreprise”

Des progrès attribuables à la durée de la scolarité, qui a eu tendance à s'étendre entre les générations : le renouvellement naturel permet de remonter la moyenne de l'ensemble de la population — ou plutôt celle des personnes nées en France métropolitaine, puisque les résultats des résidents des DOM n'ont pas pu être comparés.

Les résultats complets sont accessibles à cette adresse.

Photographie : illustration, livrearbitre, CC BY-NC 2.0