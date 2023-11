Raids numériques, livres dénoncés... Des “Parents Vigilants” qui inquiètent

Lancé à la rentrée 2022, le mouvement « Parents Vigilants » a poursuivi son développement malgré la sévère déroute d'Éric Zemmour lors de l'élection présidentielle. L'animateur-polémiste a fait de l'école publique une de ses cibles favorites, pour en dénoncer l'« islamisation », la diffusion de la « propagande woke » ou encore le « grand endoctrinement ».

En somme, les sempiternelles obsessions de l'extrême droite, inquiète de constater que l'acceptation des différences et des modes de vie variés puisse être enseignée dès le plus jeune âge...

Cibler les conseils de parents d'élève

La stratégie du polémiste s'appuie sur la mobilisation de militants d'extrême droite et autres conservateurs, en les incitant à se présenter aux élections au sein des conseils de parents d'élèves. « J’ai une demande à vous faire. Je veux que nos Parents vigilants aient des élus partout en France pour pouvoir peser dans la vie administrative des différents établissements scolaires », écrivait-il en septembre 2023.

En raison du faible nombre de candidatures à ce type d'élection, souligne-t-il, « [v]ous avez de grandes chances de gagner et ainsi disposer d’un vrai pouvoir d’influence ». Plus de chances qu'un certain Zemmour Éric à la présidentielle ?

L'autre volet de sa stratégie est numérique, avec la constitution d'un « réseau » : « L’idéologie “woke” et l’islamisme s’infiltrent partout dans les établissements scolaires. Pour protéger les enfants, les Parents Vigilants alertent et remontent des faits qui se passent près de chez eux dans les écoles, les collèges, les lycées… »

S'ajoute à ce maillage une présence sur les réseaux sociaux, de Facebook à Telegram, en passant par TikTok (sans contenu sur le moment), pour y diffuser des vidéos piochées sur CNews, des extraits de manuels scolaires et des articles tirées de publications et titres classés du côté de l'extrême droite, comme Boulevard Voltaire et Valeurs actuelles.

Le samedi 4 novembre dernier, le mouvement s'est exposé au Sénat, grâce au sénateur des Bouches-du-Rhône Stéphane Ravier, pour un colloque entièrement consacré à son action, en présence de Zemmour et Marion Maréchal.

L'école publique menacée

Un peu plus d'un an après la création de « Parents Vigilants », son développement a poussé plusieurs syndicats de l'Éducation nationale a faire parvenir un courrier au ministre Gabriel Attal. D'après eux, le collectif « a opté pour des pratiques dangereuses pour nos collègues », notamment des campagnes de harcèlement en ligne, « la publication du nom et de l’adresse d’enseignant·es visées », ou « un rassemblement devant l’école ou l’établissement ».

Nous considérons que l’École, par son rôle émancipateur, est un rempart contre toutes les formes d’intolérances et de discriminations. Il est inacceptable que les activités et enseignements proposées dans les écoles et établissements fassent l’objet de la pression de la part des obscurantismes de tous bords, dont l’extrême droite, qui cherchent ainsi à imposer une vision réactionnaire et antirépublicaine de l’École. – Courrier intersyndical à Gabriel Attal, le 15 novembre 2023

Selon les signataires du courrier, « [l]es thématiques visées sont toujours les mêmes : la lutte contre les LGBTIphobies, les droits des personnes migrantes, l’éducation à la vie sexuelle et affective ». Et le collectif cible notamment les « sorties scolaires, contenus des cours, ateliers et conférences organisées dans les établissements ».

Du côté de l'Assemblée nationale, une proposition de résolution a été déposée par plusieurs députés de la Nupes, le 14 novembre, pour « la création d’une commission d’enquête sur l’offensive de l’extrême droite contre l’école publique ».

Ils s'étonnent de la présence du collectif au Sénat, un « groupuscule d’extrême droite assume pleinement sa volonté de peser sur les contenus éducatifs, remettant en cause la liberté d’enseignement, d’infuser au sein même de notre école le poison de la haine et la détestation des valeurs qui fondent la République et d’infiltrer pour y parvenir les conseils de parents d’élèves ».

Si cette résolution est adoptée, une commission d’enquête de trente membres serait « chargée d’estimer et d’analyser la menace que constitue l’offensive de groupuscules d’extrême droite pratiquant l’entrisme, l’intimidation et le harcèlement contre l’école de la République et d’élaborer des réponses institutionnelles afin de protéger les élèves et la communauté éducative ».

Des livres en première ligne

Sur les réseaux sociaux des « Parents Vigilants », plusieurs ouvrages apparaissent, sur des thématiques honnies par l'extrême droite. Le jour où Papa s'est remarié, de Thierry Lenain et Thanh Portal (Nathan), qui aborde l'homosexualité, mais aussi Bienvenus, un livre de Barroux publié à L'école des loisirs, qui évoque l'asile comme un droit constitutionnel, ont ainsi été mis en avant sur la chaine Telegram du collectif.

Les messages qui accompagnent ces publications sont sans équivoque : « Tous les jours nos enfants sont soumis à la propagande immigrationiste », peut-on lire sous la photo de l'ouvrage Bienvenus.

Le mode opératoire des « Parents Vigilants » rappellera peut-être des souvenirs à nos lecteurs et lectrices, attentifs au développement de la censure, outre-Atlantique. Aux États-Unis, la vague de mises à l'index sans précédent qui frappe le pays depuis plusieurs années désormais trouve en effet son origine dans une meilleure organisation des mouvements réactionnaires.

Ces derniers dénoncent la présence d'ouvrages portant sur les libertés sexuelles et affectives, le racisme ou encore les droits des personnes LGBTQIA+ dans les bibliothèques publiques et scolaires, au prétexte de « protéger les enfants ». Et ont trouvé un certain écho auprès de représentants politiques républicains...

Si Éric Zemmour avait louché du côté de la droite dure américaine et de Trump pour sa campagne présidentielle, il suit le même chemin, afin de poursuivre son offensive idéologique.

Photographie : Éric Zemmour en mai 2022 au Trocadéro (Anh De France, CC BY-SA 2.0)