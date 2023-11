Pour le gouvernement, le jeu de société n'est pas une activité culturelle 

Alice Millot a commencé cet été la procédure permettant d'intervenir en établissement scolaire dans le cadre d'ateliers financés par le Pass Culture. Sa spécialité à elle, ce sont les jeux. Elle se présente sur son site internet comme « créatrice d'aventures ludiques », et souhaite faire profiter de son expertise au plus grand nombre.

Le processus s'annonce complexe, notamment la première étape, celle du référencement ADAGE, qui est connue pour être « très long et compliqué », comme nous l'a expliqué Alice au téléphone. Cependant pour elle aucun obstacle particulier, « curieusement », sa demande passe presque comme une lettre à la poste et elle est référencée dès le mois de juin.

Une vraie demande du côté des enseignants

À partir de là, tout n'aurait dû être question que de formalités avant de se retrouver devant les élèves. Elle poste alors une première « offre vitrine » qui explique les modalités de son intervention et permet aux professeurs d'établir un premier contact avec elle pour manifester leur intérêt. L'offre est validée avec l'intitulé « ateliers de création d'escape game », et un grand nombre d'établissements y répond, au point qu'elle doive fermer son offre, victime de son succès.

Elle envoie des devis à certains établissements, fixe les dates des ateliers, tout est quasiment bouclé. Il ne reste plus qu'à poster une offre définitive pour bénéficier du financement par le Pass Culture. Cependant tout bloque à cette étape-là : l'offre est refusée sans raison apparente, sans explication. Deuxième tentative, deuxième refus. Alice Millot se retrouve dans l'obligation de planter les écoles qui l'avaient sollicitée.

Après quelques échanges par mail on lui indique que la création de jeu n'est pas éligible pour le financement par le Ministère de l'Éducation, qui s'occupe de la « part collective » du Pass Culture. Étonnant car, comme nous le rappelle Alice Millot, les jeunes ont la possibilité de s'acheter des jeux de société ou de payer des séances d'escape game avec leur crédit Pass Culture — c'est la « part individuelle », qui elle dépend de la Culture.

Les vertus du jeu que le ministère ne veut pas voir

Le jeu serait-il dénigré par le ministère de Gabriel Attal ? Alice Millot se demande pourquoi en tant qu'artiste-autrice elle ne pourrait pas être intégrée au dispositif de la même manière que les écrivains ou les scénaristes. « Surtout que le jeu d'énigme n'est finalement pas si éloigné de l'écriture d'une histoire quelconque » relève la créatrice.

« Le jeu est tentaculaire » nous disait Alice Millot. Il ouvre les imaginaires, pousse à créer tout un univers, à définir des objectifs à remplir, etc. Et quand les enseignants font appel à elle pour ses ateliers, c'est aussi une manière d'aborder certains sujets — comme l'écologie ou le harcèlement — par le détour du ludique. « On peut creuser des choses et lever des débats ». Enfin, le processus de création d'un jeu est une activité d'écriture qui oblige les élèves à aller chercher des ressources et à comprendre ce qu'ils y trouvent.

Nous avons contacté les équipes du Pass Culture qui ont confirmé qu'« une personne de la mission Education Artistique et Culturelle (EAC) du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a pris contact avec l'autrice et a échangé avec elle pour faire le point sur la situation ».

Crédits image : Nik Korba / unsplash