Méthode, manuel, présence du livre... Comment mieux apprendre à lire ?

Qualifiée d'« enseignement source de tous les savoirs » par Fabrice Le Vigoureux, la lecture est considérée comme un enseignement fondamental par l'Éducation nationale. Pour autant, sa maitrise reste insuffisante pour une partie non négligeable des élèves : en 2022, 28 % des élèves en début de CE1 n'étaient pas en mesure de lire des mots à voix haute de manière satisfaisante, selon les rapporteurs.

Pire encore, à l'entrée en 6e, 16 % des élèves n’ont pas le niveau attendu en fin de CE2. Ces carences avec la lecture sont plus marquées avec les élèves en difficulté, et creusent un peu plus les écarts tout au long de la scolarité. Elles incarnent finalement l'échec du système scolaire pour enrayer les inégalités sociales.

Un « scandale d'État »

La mission d'information confiée à Annie Genevard (Les Républicains) et Fabrice Le Vigoureux (Renaissance) les a conduits à interroger environ 80 personnes en l'espace de 4 mois. Un travail qui leur a permis de déceler des « dysfonctionnements qui ne sont pas récents », mais surtout de dégager 35 propositions à même d'aller à l'encontre d'un « scandale d'État » dénoncé par les deux députés.

Leur rapport, dont la publication a été votée par la commission des affaires culturelles et de l'éducation, identifie plusieurs approches pour améliorer l'apprentissage de la lecture. Méthode, formation des enseignants et fréquentation régulière du livre font partie des recommandations formulées par les rapporteurs.

Le discours de la méthode

Pour les rapporteurs, il ne fait aucun doute que la méthode syllabique, basée sur l'identification des correspondances entre les phonèmes (sons) et les graphèmes (lettres), est la plus efficace. Pour Annie Genevard, elle fait même l'objet d'un « grand consensus scientifique » qui la considère comme préférable à la méthode globale.

Pour autant, les deux députés constatent un usage de méthodes mixtes dans les classes, qui associent au décodage de la méthode syllabique une reconnaissance globale, un déchiffrage, l'utilisation du contexte ou de dessins. Or, cette « compétition entre différents modes d'apprentissage » viendrait perturber les élèves, encore plus ceux en difficulté. D'après les rapporteurs, deux enseignants sur trois utiliseraient ces méthodes mixtes.

Tout en laissant aux enseignants leur liberté pédagogique, les rapporteurs préconisent un pilotage « au plus près du terrain », via un conseil pédagogique sur le sujet apporté par les inspecteurs de l'Éducation nationale. Le « Guide orange pour enseigner la lecture et l'écriture au CP », proposé par le ministère, devrait être valorisé auprès des enseignants, pour suggérer des bases communes d'enseignement.

Malgré les critiques du député Léo Walter (LFI) sur des intrusions du politique dans les pratiques des enseignants, les rapporteurs assurent qu'un cadre mieux posé améliorerait les résultats, et conforterait par ailleurs les professionnels. Annie Genevard va même jusqu'à suggérer de « proscrire une mauvaise méthode », considérant que l'enseignant « est libre de sa pédagogie, mais comptable des résultats ».

Améliorer la formation

Considérant que la formation des enseignants est particulièrement courte, avec « une formation à la lecture noyée dans celle du français », les rapporteurs encouragent les ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur à intégrer des « enseignements spécifiques de plus longue durée » consacrés à la lecture.

Selon les députés à l'origine du rapport, seuls 34 % des enseignants se considèrent bien formés, une proportion insuffisante pour un métier aux implications aussi grandes. Post-concours, les rapporteurs conseilleraient deux années de formation professionnalisante, dont un stage obligatoire dans une classe de CP.

Exit l'écran, retour au livre

À l'instar d'autres pays, comme la Suède, le système scolaire français doit-il s'interroger sur la place qu'il a donné aux écrans dans les salles de classe ? Plus de dix ans après la loi de 2013 sur le numérique éducatif, les rapporteurs posent clairement cette question.

« Certains outils numériques présentent un intérêt, mais l'utilisation de tablettes et autres équipements n’apporte aucune amélioration en lecture ou écriture », estime Fabrice Le Vigoureux, quand Annie Genevard préconise une « pause numérique ».

Cette dernière pourrait être l'occasion de réhabiliter la place du livre, à commencer par celle du manuel de lecture. « 10 à 40 % des enseignants n’utilisent pas de manuels », constate Fabrice Le Vigoureux, inquiet de la méthode « maison » composée par de nombreux enseignants, mais aussi des manuels scolaires « obsolètes » qui circulent encore.

« Le manuel de lecture est un support pédagogique déterminant et un véritable compagnon d’apprentissage pour l'enfant », souligne-t-il. Leur rapport préconise un achat des manuels par l'État, pour que l'enfant en devienne propriétaire et puisse le conserver à l'issue de l'année scolaire. Par ailleurs, il suggère la mise en place « d'un mécanisme de labellisation des manuels, sans instaurer un manuel unique ou officiel ».

Cette labellisation, dont les effets auraient été positifs au Portugal, « permettrait aux enseignants de choisir en plus grande confiance ».

Les rapporteurs souhaitent multiplier les occasions de lire à l'école, par le développement du Quart d'heure lecture, mais aussi la généralisation à tous les niveaux de l’opération « Un livre pour les vacances » menée au CM2, qui permet aux élèves de repartir avec un livre offert en fin d'année. Le système scolaire devrait aussi encourager les parents à la lecture partagée.

Enfin, afin de « systématiser le prêt d’ouvrages après la classe », un état des lieux des bibliothèques scolaires est nécessaire, pour renforcer le maillage territorial et encourager les communes à s'investir.

L'audition des rapporteurs est accessible à cette adresse.

Photographie : Lecture en CP par des élèves de CM2 (illustration, Jyaire, CC BY 2.0)