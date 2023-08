Rentrée étudiante : les coûts du matériel pédagogique en hausse

Le coût de la rentrée étudiante pour l'année 2023-2024 dépassera la barre symbolique des 3000 €, à 3024 € en septembre 2023, selon l'indicateur du coût de la rentrée et du coût de la vie pour un ou une étudiante, établi par la FAGE, qui l'a communiqué ce 16 août.

Pour la majorité des étudiant(e)s, la rentrée universitaire est une étape qui se révèlera insurmontable sans le soutien financier de leur famille ou un emploi parallèlement à leurs études. Cette réalité affecte particulièrement les jeunes issus de familles modestes, compromettant ainsi leur accès au diplôme et augmentant les risques de décrochage, faisant de la France l’un des pays les plus inégalitaires de l’OCDE [Organisation de coopération et de développement économiques, NdR]. - Étienne Matignon, président de la FAGE

Un terrain pour la précarité

Selon l'indicateur 2023-2024 de la FAGE, le loyer du logement étudiant reste le principal poste de dépense, évalué en moyenne à 534 €. Suivent le dépôt de garantie (au même montant), puis le matériel pédagogique (365 €) et la complémentaire santé (334 €).

Du côté des hausses, les plus importantes se trouvent en matière de téléphonie et de connexion internet (+ 19 %, pour atteindre 63 €), et de consommables alimentaires (+ 15 %, 206 €). Loyer et dépôt de garantie gagnent pour leur part près de 9 % en un an.

« Cette évolution historique est principalement due à l’impact de la crise sociale et géopolitique qui se traduit par une inflation record. Les frais de rentrée spécifiquement passeront à 2972 € en région et à 3596 € en Ile-de-France », précise le président de la FAGE, Étienne Matignon.

Selon les profils, les tarifs augmentent : de 2708 € pour un étudiant boursier, le coût de la vie étudiante monte à 3024 € pour un non-boursier et 5628 € pour les étudiants extra-communautaires. Les étudiants ultramarins doivent débourser quelque 1330 € supplémentaires au titre de leur arrivée en métropole. Quant aux protections menstruelles, elles génèrent une dépense en sus d'environ 10 € par mois...

Mon cher matériel pédagogique

Le poste « matériel pédagogique », qui s'affiche parmi les plus coûteux pour les étudiants, est défini par la FAGE comme « composé des articles de base nécessaires pour débuter une année universitaire ainsi que d’une moyenne des manuels pédagogiques et autres frais nécessaires au bon suivi du cursus choisi ».

Il augmente de 1,44 % en 2023, la plus faible des hausses enregistrées par la FAGE. Il connait néanmoins une inflation continue depuis plusieurs années, de 2,1 % en 2020, de 2,66 % en 2021 et de 15,82 %, un niveau historique, en 2022.

Le « matériel pédagogique » recouvre les stylos, crayons et feutres, dont les prix ont augmenté de 7 % entre juillet 2022 et juillet 2023, selon UFC-Que Choisir, mais aussi les articles de papeterie, aux montants en hausse de 14 % sur la même période.

Et les livres et autres manuels, donc, pour lesquels il n'existe pas d'indicatif précis. Selon l'Insee, l'indice des prix pour l'édition de livres, au premier trimestre 2023, s'élève à 138 (donnée provisoire), contre 130,7 en fin d'année 2022.

À LIRE - 80 % des best-sellers aux mains de 19 éditeurs en 2023

Cette inflation des prix des livres s'explique par la hausse des coûts du papier, estimée à 85 % en 2022 par le Syndicat national de l'édition. Interrogée sur les coûts des manuels scolaires, l'association Les éditeurs d'éducation - qui ne couvre que l'enseignement primaire et le secondaire - nous indique que « ce ne sont pas les familles qui achètent les manuels : ce sont les commune au primaire, l’état au collège et les régions au lycée. Donc nous n’avons pas de données particulières à ce sujet. »

Photographie : illustration, Simon, CC BY-NC-ND 2.0