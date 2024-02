Un savoir de plus en plus "fragile" ? Comment les italiens étudient à l’université...

Sur les 1000 étudiants universitaires âgés de 19 à 30 ans interrogés dans le cadre de l’enquête de l’AIE, 41 % ont déclaré avoir utilisé leurs propres notes ou celles de collègues, des résumés téléchargés depuis le web, des enregistrements de cours, des diapositives, des exercices proposés par le professeur et d'autres documents non structurés pour préparer leurs examens.

Ces données nous permettent de réfléchir à leurs usages des outils proposés par l'édition universitaire, papier comme numériques. Elles donnent également un aperçu de leur rapport à la culture et à l’apprentissage, qui, à l’université, passe par une succession de test et d'examens, que chacun passe avec ses propres méthodes...

Un « savoir fragile » dans un monde de plus en plus « complexe » ?

Selon Maurizio Messina, président du Groupe d’édition académique et professionnelle de l’AIE et vice-président de la structure, ces « pratiques d'étude qui construisent un savoir fragile » inquiètent les éditeurs, qui souhaitent « ouvrir un débat sur la formation des futures classes dirigeantes qui devront faire face à un monde contemporain de plus en plus complexe ». De son point de vue, une partie des étudiants « oppose une résistance à l'approfondissement des supports de l'édition universitaire, qu'il s'agisse de livres ou de contenus numériques ».

Pour sa part, le président de l'AIE, Innocenzo Cipolletta, affirme que « l'AIE a toujours soutenu que la croissance économique et civile du pays est liée au degré de préparation culturelle de ses citoyens » : un thème qui mérite, d’après le Président, d’être largement débattu.

Des pratiques d’apprentissage multiples et pluriels

De manière plus détaillée, 59% des étudiants interrogés ont utilisé des livres et des ressources numériques pour se préparer au dernier examen. Cependant, les documents les plus utilisés, dans la plupart des cas avec les livres, mais parfois seuls, sont fournis par les enseignants (cités dans 78 % des cas), et ceux produits par les étudiants eux-mêmes, tels que des notes et des schémas (71 % ). Enfin, 54 % des étudiants utilisent des notes et des documents fournis par des collègues ou téléchargés en ligne.

Précisons que plusieurs réponses étaient possibles dans ce questionnaire, étant donné que l’utilisation d’un type de matériel n'exclut pas les autres.

À LIRE - Italie : Feltrinelli seul propriétaire de la première école d'écriture d'Europe

Enfin, une nette majorité des interrogés (78 %) préfère le papier, 15 % le numérique, tandis que 7 % sont indifférents au support.

Crédits photo : Alexis Brown / unsplash