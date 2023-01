Roman jeunesse : des enseignants de collège indignés par le viol d'une esclave

L’album Blue Pearl, de Paula Jacques, est sorti en février 2020 chez Gallimard jeunesse et fut, par la suite, réédité en mars 2022. Recommandé pour les enfants de 9 à 12 ans, il figure dans la sélection du Prix des collégiens qu’organise la maison d’édition.

Amplement rassurés, les documentalistes du collège Saint François d’Assise de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines) se sont procuré les les livres. Et cela, expliquent-ils dans un courrier adressé à Antoine Gallimard, « en toute confiance, venant d’une maison comme la vôtre ». Sauf qu'après lecture, le récit de Paula Jacques a fait l’effet d’une bombe.

L'inhumanité des champs de coton...

« Quelle n’a pas été notre indignation de découvrir Blue Pearl », affirment les enseignants-signataires. Et d’interroger : « Comment pouvez-vous proposer à de jeunes lecteurs un livre aussi violent ? » Ils décrivent le texte comme suit : « [D]ès le premier chapitre [il] distille un malaise qui se confirme au chapitre 13 page 86 où le récit d’un viol est tout à fait explicite. » Gloups ?

Le passage incriminé présente en effet une scène d’agression sexuelle où l’héroïne, Eliza Burlington, 12 ans, est agressée par un employé de Sir James Burlington, propriétaire d’une plantation dans en Virginie du Sud. Si ce dernier, grand prince, reconnaît « l’appartenance des esclaves à l’espèce humaine », Jenkins, en revanche, est un monstre.

Régisseur de l’exploitation, il incarne le « casseur de nègres », « cruel » et voue « une haine aveugle aux nègres ». Et ne cache d’ailleurs pas « le plaisir qu’il éprouvait à les fouetter pour le plus léger motif ».

Que l’homme en arrive à violer une pré-adolescente, qu’il ne considère pas même comme un être humain, consolide le portrait terrifiant et haineux. Si la scène ne laisse planer aucun doute quant à la tentative de viol, une lecture attentive montre que l'intervention de la mère a probablement sauvé Lizzie.

Est-ce une interprétation trop rapide qui conduisit l'enseignante à lire un viol ? Cela n'enlève rien à la dureté de ce passage, qu'elle et ses confrères n'ont pas du tout digéré : le roman devient alors inadapté pour des collégiens et plus encore pour leurs élèves de 6e et 5e, « comme vous le préconisez dans votre sélection ». Ils ajoutent : « En tant qu’éducateurs, nous ne pouvons que déplorer les conséquences psychologiques néfastes que pourrait avoir une telle lecture sur de très jeunes lecteurs. »

Conclusion, professeurs et documentalistes assurent ne « plus avoir confiance dans votre maison d’édition et nous inquiétons [sic !] que d’autres élèves lisent des récits d’une telle violence. Soyez certains de notre désolation quant à vos choix éditoriaux ».

Des assurances éditoriales

Blue Pearl, c’est le nom de la poupée cousue par sa mère, que Lizzie reçoit pour son dixième anniversaire. En la revoyant bien des années plus tard, Lizzie se remémore son enfance, lorsqu’elle était une jeune esclave dans la plantation de Sir Thomas Burlington, aux environs de Suffolk, en Virginie.

Tous ses souvenirs ressurgissent : sa petite maîtresse, Laura May ; sa mère Abigail, cuisinière dans la Grande Maison des maîtres ; le jeune Luther qui rêve de liberté, et le régisseur, Jenkins, dangereux « casseur de nègres ». Mais à 500 kilomètres de là, la guerre pour l’abolition de l’esclavage fait rage et donne de l’espoir à Lizzie et ses proches.

Présenté dans le Cercle Gallimard de l’enseignement, l’éditeur propose des éléments pour accompagner la lecture du livre en classe (PDF à télécharger ici). En outre, l’ouvrage répond aux thèmes qu’abordent les programmes scolaires en classe de français.

Il servirait d'ailleurs en classes de 6e aussi bien que de 5e, pour illustrer les programmes respectifs de ces classes : Récits d’aventures pour les premiers, Avec autrui : famille, amis, réseaux ; Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?, pour les seconds.

Mais ces gages cachaient donc un récit scandaleux.

Inadapté pour des 6e / 5e

Saint-François d’Assise est un établissement scolaire « privé catholique », réunissant collège et lycée « sous tutelle diocésaine », lit-on sur son site. Il figure par ailleurs parmi les meilleurs lycées de l’Académie de Versailles. N’ayant pas réussi à joindre les signataires du courrier, nous avons sollicité Michèle Lannou, cheffe d’établissement.

Informée et « très ennuyée d’avoir découvert ce passage », elle précise que le titre devait figurer dans une liste pour un rallye de lectures-découvertes. « Quand l’enseignante a vu ce passage, il devenait hors de question qu’il soit suggéré aux élèves. » La réaction indignée autant que collégiale des professeurs a conforté la décision

« Blue Pearl s’adresse à des jeunes, mais ne correspond pas à une tranche d’âge si jeune. Et cela n’a rien à voir avec le fait que Saint-François d’Assise soit un collège catholique — d’ailleurs, nous accueillons tous types de confession », note-t-elle. « Au sein des familles, il y a des histoires parfois très complexes, ce qui justifie l’attention toute particulière aux œuvres conseillées. »

Laisser le roman passer entre les mailles, aurait d’ailleurs conduit à des retours de familles. « Nous avons eu des commentaires pour des nouvelles de Maupassant », ajoute la directrice, appuyant sa remarque d’un silence explicite.

« A l’heure où l’on aborde les enjeux affectifs, éducatifs et sexuels, pour prévenir les élèves, ces actes violents sont très délicats. » Fiction ou non, qu’importe : « Dans le cadre de notre établissement, c’est inadapté : peut-être pour des élèves plus âgés ? »

La sinistre réalité de l'Histoire

Blue Pearl s’est vendu à près de 4200 exemplaires cumulés (données : Edistat). La collaboration entre Paula Jacques, prix Femina 1991 pour Déborah et les Anges dissipés (Mercure de France) et Antoine Ronzon n’avait jusqu’à présent pas soulevé un sourcil. Pourtant, la présence du mot « nègre », à une trentaine de reprises aurait pu déclencher les foudres — sans même parler des accusations d’appropriation culturelle à redouter.

L’animatrice et productrice de radio française, qui officie sur France Inter est désormais vice-présidente du prix Fémina. Blue Pearl, comme tout ouvrage pour la jeunesse est encadré par la loi 49-956 de juillet 49. Cette dernière indique, Article 2 :

ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou lorsqu’il est susceptible d’inciter à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de nature à nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral de l’enfance ou la jeunesse.

De fait, la scène n’a rien d’anodin, mais nul n’oserait contester son triste ancrage historique ni sa réalité. Du XVIe au XIXe siècle, on estime que plus de 12,5 millions d’Africains furent envoyés dans des plantations, en Amérique, dans un vaste trafic d’esclaves. Les femmes subissaient des violences sexuelles aussi bien sur le navire qui les conduisait vers les fers qu’une fois sur place.

domaine public

Bien entendu, que la victime soit ici mineure aggrave, dans l’imaginaire du lecteur, l’ampleur du crime. Or, en vertu du Code Noir, qui instaurait une discrimination entre Blancs propriétaires et Noirs esclaves, ces derniers étaient dépossédés de leur corps même. De ce fait, leur propriétaire était libre d’en user à son entière convenance.

« Cela s’inscrivait donc dans la continuité du pouvoir absolu que le maître avait sur son objet, faisant ainsi du viol une méthode institutionnalisée de terrorisme contre les esclaves. Il était commis au sein du domaine privé et toutes les esclaves, qu’elles fussent majeures ou mineures, devenaient ainsi une proie potentielle pour n’importe quel membre de la famille du maître », détaille Néba Fabrice Yale dans son mémoire La violence dans l’esclavage des colonies françaises au XVIIIe siècle (2009, Université Pierre Mendès-France de Grenoble).

Et d’ajouter : « Elles étaient perçues comme des objets sexuels qui devaient répondre à leurs moindres désirs ; mais elles étaient également et surtout les proies les plus convoitées par leurs suppôts, c’est-à-dire les contremaîtres, les économes ou gérants et les commandeurs. »

ActuaLitté a sollicité Antoine Gallimard, pris à partie dans le courrier des enseignants, mais n'a pour l'instant pas réagi, pas plus que Gallimard jeunesse.

Tableau : Trois jeunes hommes blancs et une femme noire, (1632) de Christiaen van Couwenbergh - domaine public

DOSSIER - 15 livres jeunesse à offrir pour enchanter Noël