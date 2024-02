Excalibur : l'épée du roi Arthur, entre Histoire et récits légendaires

Excalibur est un nom célèbre lié aux histoires passionnantes et héroïques du roi Arthur. Cette épée, vieille de plus de 1000 ans, a vu de nouvelles histoires s'ajouter à chaque siècle, la rendant encore plus significative et mémorable, même aujourd'hui au 21ème siècle.

Embarquons pour un voyage à travers l'évolution du roi Arthur et d'Excalibur, depuis leurs débuts dans le folklore celtique jusqu'à leur apparition dans les films hollywoodiens américains. Nous explorerons les origines mystiques, les qualités magiques de l'épée, et comment celles-ci ont changé au fil du temps.

Qui était le Roi Arthur ?

La plus ancienne référence dépeignant Arthur revenant de la bataille de Mons Badonis - [Image Credit - Llandaf Cathedral]

Le roi Arthur est une figure légendaire du folklore britannique, connu comme le roi de la Grande-Bretagne dans des histoires racontées depuis plus de mille ans. Bien qu'il soit difficile de prouver son existence réelle, des recherches historiques récentes suggèrent qu'il aurait pu être un guerrier sub-romain du VIème siècle après J.-C.

Après la fin de la domination romaine en Angleterre au Vème siècle, les leaders locaux et romains, qui étaient laissés pour compte ou devaient se débrouiller seuls ont combattu contre divers envahisseurs étrangers, comme les Saxons. L'un d'eux fut possiblement Arthur...

Une de ses principales victoires est dite être la bataille du Mont Badon, où lui, ou un chef nommé Ambrosius Aurelianus - que beaucoup associent à Arthur - a combattu avec bravoure et succès. Ses actions héroïques, qui ont sauvé la population locale, ont engendré de nombreuses légendes orales qui résisteront à l'épreuve du temps.

Un élément clé de toutes les histoires sur le roi Arthur et les nombreuses légendes arthuriennes est sa célèbre épée, la plus connue aujourd'hui sous le nom d'Excalibur.

L'épée Excalibur - Qu'est-ce que c'est ?

Replica showing Excalibur inside a stone - [Image Credit - The Vintage News]

L'épée célèbre du roi Arthur, Excalibur, a eu de nombreux noms au fil du temps, tels que le Caladbolg irlandais, une autre épée légendaire, le Caledfwlch gallois, le Calesvol cornique, le Kaledvoulc’h breton, et le Caliburn ou Calibroun latinisé. Ces noms signifient tous des choses comme « coup dur », « entaille dure », « passage dur », ou parfois juste « acier ».

Les premières histoires mentionnant Arthur avec une épée apparaissent dans le conte de « Culhwch et Olwen » du XIème ou XIIème siècle. Cette histoire, remplie de chevaliers, d'exploits fantastiques, de géants et de magie, ne donne pas encore de pouvoirs magiques à Excalibur ; elle est seulement décrite comme une arme exceptionnellement forte.

L'idée qu'Excalibur possède des qualités magiques provient pour la première fois de l'œuvre de Geoffrey de Monmouth au XIIème siècle, Histoire des rois de Bretagne, où le nom Caliburnus est utilisé.

Ce moment marque le début de la transformation de l'épée d'Arthur d'une arme puissante à une épée légendaire dotée de qualités magiques. Parmi les aspects les plus célèbres, on trouve l'histoire de la création de l'épée et le pouvoir et le statut qu'elle confère à Arthur ou à toute autre personne qui l'utilise.

Origines et légendes d'Excalibur

Le roi Arthur recevant son épée légendaire de la Dame du Lac - [Image Credit - Fine Art America]

L'histoire d'Excalibur, l'épée célèbre du roi Arthur, mélange magie, bravoure et destin, en faisant un symbole clé des contes arthuriens. Cette épée est connue par deux histoires principales. Dans l'une, Arthur prouve qu'il est le roi légitime en retirant l'épée d'une pierre. Dans l'autre, il reçoit l'épée de la Dame du Lac dans le pays magique d'Avalon.

L'histoire de l'épée dans la pierre souligne la revendication divine d'Arthur au trône, car seul le vrai roi pourrait retirer Excalibur. Ce moment marque le début de l'aventure d'Arthur, conduisant à la création de Camelot et aux quêtes des Chevaliers de la Table Ronde pour la justice et la paix. Ces légendes n'en finissent pas de donner des fruits encore aujourd'hui, avec les découvertes récentes autour d'un chevalier oublié, Ségurant.

La seconde histoire se concentre sur les aspects magiques d'Excalibur, donnée à Arthur par la Dame du Lac. Elle souligne les racines magiques de l'épée et sa profonde connexion avec le règne d'Arthur et Avalon. Le conte inclut Merlin, le magicien qui aide Arthur, et les actions courageuses de chevaliers comme Lancelot et Bédivère, ajoutant des couches à la légende du roi Arthur.

Propriétés Magiques

Sir Lancelot, qui a combattu Arthur et pouvait manier Excalibur au combat, montré en train de combattre un dragon - [Image Credit - Malevus]

L'épée du roi Arthur est célèbre pour ses qualités inégalées, qui varient à travers les différentes versions de la légende. C'était une lame incassable capable de trancher n'importe quel matériau, brillant si fort qu'elle pouvait aveugler les ennemis, et son tranchant était surnaturellement aiguisé.

Le fourreau de l'épée avait des pouvoirs de guérison, empêchant celui qui le portait de saigner des blessures. Il lui a été donné par la Dame du Lac, marquant son règne et symbolisant le droit et l'autorité divine d'Arthur. Excalibur devait lui être rendue, soulignant ses racines magiques et le cycle du couronnement de son pouvoir.

De plus, le fourreau protégeait Arthur au combat, le rendant presque invincible, ce qui est visible dans la bataille finale contre Mordred où Arthur peut être blessé. Certaines histoires attribuent également à Excalibur le contrôle d'éléments comme le vent et l'eau.

L'acte de retirer l'épée d'une pierre ou de la recevoir de la Dame du Lac confirmait le statut d'Arthur en tant que vrai roi, et dans certaines histoires, la poignée de l'épée pouvait même respirer, ajoutant à sa nature mystique.

Influence dans la littérature et dans le cinéma

Le film "Excalibur" (1981) de John Boorman, avec Helen Mirren, Gabriel Byrne, Liam Neeson et Patrick Stewart - [Image Credit - Excalibur]

Peu après que Geoffrey de Monmouth a partagé des histoires sur les pouvoirs magiques d'Excalibur au milieu du XIIème siècle, ces contes se sont rapidement répandus à travers l'Europe, atteignant l'Irlande, l'Écosse, l'Allemagne, l'Espagne et surtout la France. Les écrivains français ont rapidement adopté ces histoires, créant des chansons, des poèmes et des contes qui ajoutaient de nouveaux détails à la légende d'Arthur.

Un écrivain français important, Maistre Wace, a d'abord appelé l'épée "Escalibur" dans son œuvre Roman de Brut. C'est de là que vient le nom que nous utilisons aujourd'hui.

Robert de Boron, un autre écrivain français, a ajouté au mystique de l'épée dans ses histoires de "Merlin", introduisant des propriétés d'origine magique pour Excalibur. Le Merlin en prose, également originaire de France, décrit Excalibur comme si puissante qu'elle pouvait trancher l'acier et être maniée par d'autres que Arthur.

Les contes ont continué à évoluer, incorporant des thèmes chrétiens, notamment dans Le Morte d'Arthur de Thomas Malory. Cette œuvre, qui est une source majeure et une solidification des contes arthuriens anglais d'aujourd'hui, comprend les histoires célèbres d'Arthur retirant l'épée de la pierre et recevant une autre épée de la Dame du Lac, suggérant qu'Arthur avait deux épées magiques.

Aujourd'hui, c'est surtout le cinéma qui continue de s'appuyer sur les légendes du roi Arthur et d'Excalibur, apportant ces histoires à de nouveaux publics. Le film Excalibur (1981) inclut Uther Pendragon, le père présumé d'Arthur. Des émissions de télévision comme Merlin (2008) et Cursed (2020) aident également à garder vivante la magie de ces anciens contes pour les téléspectateurs d'aujourd'hui.

Quel était l'aspect réel d'Excalibur ?

Un Gladius romain qui était la version courte de la Spatha, la lame historique maniée par Arthur - [Image Credit - SwordIs]

Arthur aurait vécu il y a environ 1300 ans, au VIème ou VIIème siècle, période que nous appelons le Haut Moyen Âge en Europe, et il était très souvent sur le champ de bataille.

Durant cette époque, il existait une forme d'épée populaire que de nombreuses personnes utilisaient à travers l'Europe, connue sous le nom d'épée de la période des Grandes Migrations ou épée Mérovingienne, qui inspirera plus tard l'emblématique épée Viking.

Arthur faisait également partie de l'armée romaine. Cela signifie qu'il aurait pu utiliser l'épée romaine générale appelée Spatha. Les Spathas étaient des épées de haute qualité conçues davantage pour trancher que pour poignarder. Elles étaient particulièrement efficaces contre les armures en mailles que portaient les soldats à cette époque.

Aujourd'hui, lorsque nous voyons des images ou des histoires sur l'épée d'Arthur, Excalibur, elle est souvent représentée comme une Épée d'Armes. Ce type d'épée est différent de celles utilisées à l'époque d'Arthur. C'est parce que les histoires sur Arthur ont été écrites bien plus tard, à une époque où ces Épées d'Armes étaient courantes parmi les chevaliers.