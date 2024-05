Le vêtement de sport : objet de mode et de politique

« Et si on arrêtait, enfin, de juger le vêtement des femmes athlètes ? Et si on les laissait libres de courir dans la tenue qu’elles souhaitent, sans les juger, par la parole ou le regard ? » propose Naomi Akakpo, l’athlète togolaise qui représentera son pays aux Jeux Olympiques de Paris, et qui a prêté sa plume à Justes au corps.

Entre la quête d’identité individuelle et la recherche de performance, le vêtement sportif se compose d’anecdotes personnelles, de controverses politiques et d’éléments techniques.

Ce mook, une synthèse entre la revue périodique et le livre, tisse à travers des portraits détaillés, des analyses approfondies, et des contributions originales, un panorama des expériences variées que le sport génère.

À LIRE : L'arrivée du Mook en Italie et l'exploration de territoires

Chaque page révèle comment la tenue des athlètes reflète et influence leur parcours et leur prestation sur le terrain.

Ainsi, 29 récits inédits de fiction et de non-fiction peuplent les pages de Justes au Corps, avec pas moins de 4 thématiques transversales en images : handisport, sport et féminité, mode et sport, usage politique du vêtement de sport.

Pour les plus curieux seront également disponibles 1 carnet de croquis de tenues futuristes, et 6 portraits de personnalités qui ont questionné le vêtement de sport : Alice Dearing, Lida Fariman, Eliud Kipchoge, Suzanne Lenglen, Johnny Weir, ou encore Serena Williams.

Les éditions Justes au Corps ont la particularité d’être composées d’étudiants en Master 2 Création éditoriale multisupports de Sorbonne-Université/Asfored. Ensemble, ils souhaitent affirmer un engagement pour la diversité des idées, des corps et des genres. L’objectif principal est de traiter chaque thème avec une grande ouverture d’esprit et beaucoup de créativité.

Crédit photo : © cottonbro studio/ Pexels