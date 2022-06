Plus d'autrices au bac de français : de Romilly, Sylvie Germain, Slimani...

Parfois, « l’essentiel est invisible pour les yeux », nous rappelle ce cher Saint-Exupéry. Il en va de même pour la douleur. C'est là que réside l'enjeu de l'Association Gitelbart et de sa présidente Virginia Guillon : faire connaître et pouvoir parler du handicap invisible aux plus petits. Pour cela, elle a mis au point un très beau projet de livre pour enfants, qui espère pouvoir éclairer les consciences sur ces douleurs invisibles aux yeux mais, pourtant, bien ancrées dans le coeur.