La France parie sur OpenAlex, base bibliographique ouverte

Créé en début d'année 2022, OpenAlex est géré par l'association à but non lucratif américaine Our Research, qui valorise l'accès ouvert, aussi bien au code source de sa plateforme qu'aux résultats de la recherche. Depuis son ouverture, la base de données s'est enrichie avec les informations de diverses sources, de Crossref à Wikidata.

Elle indexe depuis la fin de l'année 2023 environ 250 millions de travaux scientifiques, 90 millions d’auteurs, 100.000 institutions et 32.000 financeurs, et propose toutes ses données et résultats en accès libre, sous une licence Creative Commons CC0.

OpenAlex est notamment utilisé, par les universités, pour évaluer les progrès de leurs équipes de recherche dans tel ou tel domaine, mais aussi, par les chercheurs, pour effectuer des recherches bibliographiques, identifier des experts dans tel ou tel domaine ou encore exporter des corpus de références d'articles, à des fins d'analyse.

En tant que moteur de recherche scientifique, OpenAlex se positionne face à des solutions commerciales et privées comme Google Scholar, Scopus (Elsevier) ou bien Web of Science (Clarivate).

En avant la science ouverte

Par un communiqué, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche annonce « une collaboration étroite avec OpenAlex ». « Outre une contribution financière au fonctionnement d’OpenAlex, considéré comme une infrastructure cruciale de science ouverte, la France jouera un rôle essentiel en contribuant à l’amélioration des données générales d’OpenAlex et en aidant à enrichir en particulier les données liées à la recherche française, et au-delà », ajoute le ministère.

À terme, le ministère estime que cet investissement dans un outil ouvert produira des économies pour les acteurs français et internationaux de la recherche, par rapport à des solutions propriétaires.

Le partenariat avec OpenAlex s'inscrit dans le Deuxième plan national pour la science ouverte, qui couvre la période 2021-2024, notamment son axe 2, « Structurer, partager et ouvrir les données de la recherche ».

Parmi les mesures concrètes, le ministère avançait cet objectif : « Promouvoir l’adoption d’une politique de données sur l’ensemble du cycle des données de la recherche, pour les rendre faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables (FAIR). »