Sur Lumni, une série animée pour éviter les fautes de français

Quelles sont les règles de français à connaître pour une rentrée sereine en 6e ? Dans la série Le français avec MaitressAdeline, la maitresse bien connue des réseaux sociaux pour ses fiches claires et colorées, explique 39 règles de français au programme de CM1/CM2.

Dans la deuxième partie de la série, 30 blagues deviennent de « Drôles de dictées » pour s’entrainer en douceur...

Avec sa grammaire rigoureuse et son orthographe parfois complexe, l'apprentissage du français peut se révéler difficile, notamment pour les enfants. Notre langue ne manque pas de pièges et d'exceptions avec la distinction entre féminin et masculin ou une prononciation qui ne correspond pas toujours à l’écriture.

En compagnie d'Adeline Dupuy, plus connue sous le nom de MaitressAdeline sur les réseaux sociaux, les élèves de CM1, CM2, 6e peuvent non seulement réviser 39 règles d'orthographe, de grammaire et de conjugaison, mais aussi les appliquer au travers de ces 30 dictées au ton humoristique.

Parmi les sujets abordés par MaitressAdeline, les caractéristiques du verbe, les mots invariables, les compléments d'objet, les lettres finales muettes, les pronoms ou encore les homophones. Bien sûr, parce qu'un peu de révision ne fait jamais de mal, la série n'est pas interdite aux parents et autres adultes...

La série Le français avec MaitressAdeline sera mise en ligne en deux temps sur Lumni.fr : le 29 mai (34 épisodes : 19 règles et 15 dictées) et le 19 juin (35 épisodes : 20 règles et 15 dictées).