Aveline Stokart, star de la BD francophone, intègre l'école toulousaine du manga

#Noshorizonsdesirables – Elles ont une vingtaine d’années et aspirent à travailler dans l’industrie du livre. Durant les Rencontres Régionales du Livre et de la Lecture à Boulogne-sur-Mer, c’est à elle que l'on a confié le stand de l’Agence régionale. Cela, et plus encore. Entre formation universitaire et aspirations personnelles, cinq étudiantes nous racontent leur monde du livre.