Les Alphas : une plateforme en ligne pour apprendre à lire

Pierre Guyotat et l’Algérie sera un colloque rigoureusement franco-algérien et permettra d'envisager, à partir de la perspective radicale de Pierre Guyotat, des histoires et créations communes. Il se déroulera ces 23 et 24 novembre, dans le cadre de la saison Regards sur l’Algérie. Organisé par Catherine Brun, Guillaume Fau, Donatien Grau, il est réalisé en partenariat avec l’Association Pierre Guyotat, l’Institut du monde arabe, la Bibliothèque nationale de France et l’université Sorbonne Nouvelle (UMR THALIM).