L'écriture à la main vit-elle ses dernières heures ?

Une première conclusion est à tirer de cette étude sur l’écriture manuscrite en 2023, à l’heure des traitements de texte et des échanges dématérialisés généralisés : les Français griffonnent bien de moins en moins à la main, tout en maintenant, pour «un nombre non négligeable » de participants, un « attachement persistant » à l’écriture sur papier.

Fini les lettres d'amour

En détail, c’est plus de la moitié des votants (55 %) qui déclare écrire plus souvent sur clavier qu’à la main, face à 11 % qui écrivent plus fréquemment avec un crayon ou un stylo que par une autre méthode. 14 % des employés et des ouvriers sont dans ce dernier cas. 25 % « utilisent les deux de manière indifférente ».

Une réalité s’impose néanmoins : 78 % des personnes interrogées estiment écrire moins à la main qu’il y a 10 ans, et 58 % beaucoup moins. La réduction des occasions d’écrire à la main explique en grande partie cet état de fait.

Fini les cartes postales

86 % des plus de 65 ans témoignent de cette forte réduction de l’usage du stylo ou du crayon dans leur vie quotidienne. Une large proportion qui est partagée avec les cadres et les professions intellectuelles supérieures (85 %), « où le recours aux échanges digitaux est la norme ».

Parmi les supports papier qui ont vu leur importance dans le quotidien des Français diminuer, il y a la lettre : moins de la moitié des interrogés (41 %) ont rédigé une missive personnelle au cours de la dernière année. 31 % ont écrit une carte postale ou envoyé une carte de vœux lors des douze mois passés. Des supports véritablement « tombés en désuétude ». Quant aux mots d’amour, seuls 28 % des répondants ont signé, avec émoi et application, leur déclaration à la main.

Les plus jeunes comme les aînés

Plus surprenant, les jeunes entre 18 et 24 ans interrogés ne se singularisent pas de l’ensemble de la population : 11 % favorisent l’écriture sur papier et 59 % privilégient le clavier, soit 4 points de plus que la moyenne générale. En revanche, on dénombre une baisse de 3 points pour l’écriture à la main par rapport à une précédente enquête de l’IFOP menée en 2016.

À la question « Quel mode d’écriture préférez-vous ? », 4 Français sur 10 choisissent de ne pas choisir, quand les autres se partagent en 25 % d'adeptes du tapotage de touches et 26 % de la valse de la main et du poignet. Dans le détail, on peut citer les 41 % des étudiants ou sorties de filières scientifiques qui continuent à utiliser régulièrement le crayon et stylo, face au 16 % seulement des filières techniques et informatiques. Les femmes et les moins de 24 ans sont les plus nombreux (31 %) à confier leur inclinaison pour l’usage du crayon ou du stylo.

L’écriture manuscrite peut revêtir le manteau de la nostalgie de nos jeunes années, comme relever du traumatisme... Écriture « belle » et « pas belle » se partagent en 50/50. En détail, la gent féminine penche plus du côté de la « belle ou assez belle » écriture (57 %) pour 41 % chez les hommes. Plus de 28 % de ces derniers jugent que leur graphie a été un handicap durant leur scolarité, soit le double des femmes (12 %).

L'écriture inclusive

L’origine sociale semble aussi jouer dans les difficultés d’écriture en milieu scolaire, puisque 35 % des personnes parmi les plus modestes considèrent qu’elles leur ont valu de moins bonnes notes, contre 24 % chez celles appartenant à la classe moyenne supérieure. Dans le cadre professionnel, 14 % des interrogés hommes affirment avoir été pénalisés à cause de leur écriture, contre 7 % des femmes. 13 % des hommes contre 7 % des femmes auraient même renoncé à postuler à un emploi, parce qu’il leur fallait écrire à la main une lettre de motivation ou réaliser un test graphologique.

Enfin, au sujet de la controversée écriture inclusive, 29 % des participants au sondage disent avoir déjà utilisé le point médian caractéristique, révélant un développement de la pratique. En outre, près de la moitié (51 %, dont 15 % très favorables) se sont prononcés en faveur de son usage dans les documents officiels et administratifs, quand moins de la moitié (49 %) lorsqu’il est question d’échanges personnels, de médias ou d’examens universitaires.

Par genre, 59 % des femmes sont favorables à l’écriture inclusive pour la rédaction des documents administratifs contre 42 % des hommes. Et 56 % de la gent féminine en ce qui concerne les échanges professionnels contre 42 %, et 53 % pour les premières face à 44 % pour les interactions entre amis.

La fracture est encore visible générationnellement : 63 % des 18-34 ans adhèrent à l’usage du point médian pour les administrations, face à 36 % pour les plus de 65 ans. Logiquement, une opposition droite-gauche se dessine également, avec notamment 16 % à estimer qu’une telle pratique pourrait s’appliquer aux documents administratifs chez les partisans d’Éric Zemmour.

On aurait pu s’attendre à moins... Et bien plus surprenant encore : du côté des électeurs et électrices de Marine Le Pen, le taux d’approbation de l'écriture inclusive monte aux alentours de 50 %, soit légèrement supérieur aux électeurs macronistes.

Crédits photo : Denise Krebs (CC BY 2.0)