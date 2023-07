Bac français : Rimbaud et Colette retenus en 2024, Sarraute en 2025

La rentrée scolaire la plus chère jamais vue ? En Espagne, les consommateurs ont fait leurs comptes, et tirent la langue : l’inflation n’a pas épargné nos voisins et la branche locale de l’Unicef en appelle à des mesures drastiques. Selon l’ONG, la hausse du coût de la vie écrase les ménages les plus modestes, à commencer par les denrées alimentaires premières : farine, céréales, pâtes, œufs ou poulet…