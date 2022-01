Brigitte Kuster : “L’école ne doit pas devenir le lieu d’expérimentation de théories”

ActuaLitté : Votre question et vos préoccupations ont-elles évolué depuis le mois de décembre ?

Brigitte Kuster : À ce stade, non. J’attends en effet encore la réponse du ministre pour éventuellement être rassurée sur ces questions programmatiques qui me paraissent devoir recevoir quelques éclaircissements.

Quelles sont véritablement vos craintes liées à ces formations ?

Brigitte Kuster : Si je partage l’idée que l’école doit former des citoyens éclairés – et donc organiser des cours d’éducation civique – je crois aussi que l’école doit assurer des savoirs fondamentaux, d’autant plus lorsque l’on constate la baisse généralisée du niveau des élèves français, mesurée par les études PISA, notamment en sciences…

La question aujourd’hui c’est plutôt comment faisons-nous pour que les élèves français soient à nouveau parmi les meilleurs en Europe, et pourquoi pas dans le monde, en sciences, en langues étrangères et puis évidemment dans la maîtrise de notre langue maternelle.

De plus, je ne suis pas convaincue que ces thématiques liées à l’étude du genre, le dépassement de la cisnormativité, etc. recueillent un large assentiment au sein de la communauté des parents d’élèves. L’école ne doit pas devenir le lieu d’expérimentation de théories souvent importées depuis l’étranger, les États-Unis, où les problématiques et les priorités ne sont pas les mêmes qu’en France.

Comment avez-vous entendu parler de ces formations ? En avez-vous constaté l’application dans certains établissements en particulier ?

Brigitte Kuster : Plusieurs personnalités ont mis en avant ces thématiques et les craintes quant à de possibles dérives dans les programmes d’enseignement ou de formation de l’éducation nationale. Je ne suis pas la première à soulever des interrogations, notamment au regard des prises de position de Jean-Michel Blanquer à ce propos, et je pense que je ne serai pas non plus la dernière…

Avez-vous tenté de vous rapprocher directement du réseau Canopé ?

Brigitte Kuster : Mon équipe parlementaire a eu l’occasion d’échanger avec les responsables du réseau Canopé, à l’initiative de ces derniers.

Ils ont eu une discussion tout à fait cordiale et cela a permis, je pense, de rassurer d’un côté le réseau Canopé sur mes intentions – je n’entends pas mener une croisade mais seulement recevoir des garanties du gouvernement quant aux priorités éducatives – mais aussi de rappeler que j’attends du ministre qu’il mette ses actes en adéquation avec son discours sur les théories woke, l’écriture inclusive, etc.

Comment expliquez-vous le fait que votre question reste sans réponse ?

Brigitte Kuster : Malheureusement, ce n’est pas la première fois que cela arrive. Le règlement de l’Assemblée nationale prévoit d’ailleurs explicitement (art. 135 al. 6) que les ministres disposent de deux mois pour apporter des réponses à nos questions écrites. Pourtant, trop souvent les députés attendent plus de six mois, voire ne reçoivent jamais de réponse… C’est une pratique qui a été dénoncée aussi bien à l’Assemblée nationale que par le Sénat.

Comment interprétez-vous la non-réaction de Jean Michel Blanquer, pourtant si impliqué dans la question ?

Brigitte Kuster : Je regrette cette absence de réponse, bien que cela ne fasse que deux mois que je l’ai saisi à ce propos. Pourtant, au vu de ses déclarations précédentes, j’avais cru comprendre que c’était pour lui aussi un vrai sujet de préoccupation que de voir se propager des théories discutables à l’école.

Peut-être cette question en attente de réponse souffre-t-elle d’une absence d’actualité médiatisée à ce sujet.

Je crains que comme souvent avec cette majorité et ce gouvernement, les propos de Jean-Michel Blanquer n’aient été un coup de publicité, de communication.

Avez-vous reçu des réactions de votre côté quant à cette question ? (D’autres parlementaires inquiets ? Voir d’autres actions envisagées ?)

Brigitte Kuster : Non. Pas à ce stade.

Ces formations font principalement support de prévention contre les manifestations de haine comme le racisme ou encore l’homophobie, quelles autres solutions proposez-vous pour éveiller les enfants aux inégalités ?

Brigitte Kuster : Malheureusement, l’intitulé des formations en question laisse planer un doute sur l’objectif. Je ne suis pas convaincue qu’une mariée en blanc, un couple hétérosexuel ne soient des « stéréotypes ». De même, je ne crois pas en l’utilité pour l’éducation nationale de « défaire la norme cisgenre ».

