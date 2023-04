116 000 livres offerts aux écoles d'Italie à la fin du mois d’avril  

Le projet #ioleggoperché fête sa 7e édition. Cette initiative coordonne les éditeurs, les libraires et les bibliothécaires du pays pour offrir des ouvrages aux bibliothèques scolaires, et faciliter les habitudes de lecture chez les Italiens.

Lors des deux concours, 20 écoles ont été sélectionnées sur les 700 candidatures reçues. Elles ont chacune reçu un bon de 1000 € pour l’achat de nouveaux livres. La valeur des distinctions a doublé grâce au soutien de la SIAE (Société italienne des auteurs et éditeurs).

Et, pour la première fois, du Département des Sports de la Présidence du Conseil des Ministres. 10 des bons ont été mis à disposition par la SIAE dans le cadre de « Lire pour construire un monde plus inclusif ». Le Département des Sports de la Présidence du Conseil des Ministres en a offert 10 autres pour le concours « Le livre et le sport pour un avenir plus inclusif ».

Cette édition a permis le don de plus d’un demi-million de livres nouveaux et a impliqué près de 4 millions d’élèves, 23240 écoles inscrites et 3775 librairies.

Au total, plus de 2,5 millions d'ouvrages sont entrés dans les écoles en 7 ans.

