Le Collège de France sous l'emprise d'Osiris, dieu fédérateur

Le chercheur avait publié en 2005 Le culte d'Osiris au Ier millénaire av. J.-C., ouvrage qui examine l'importance croissante du culte d'Osiris dans les sanctuaires divins de l'Égypte au Ier millénaire av. J.-C. Il explore comment la dévotion pour Osiris s'est étendue au-delà du domaine funéraire et comment il est devenu un modèle pour les pharaons. Le livre présente également des découvertes archéologiques récentes et des données épigraphiques, papyrologiques et autres qui éclairent les croyances osiriennes.

Il s’était également intéressé au clergé dans les sociétés antiques, dans un ouvrage qui explore les systèmes religieux des sociétés anciennes, depuis le IIIe millénaire avant notre ère jusqu’au VIIe siècle de notre ère. Il se penche sur les clergés qui géraient le sacré et comment ils se distinguaient du peuple des laïcs. L’ouvrage pose des questions sur qui devient prêtre ou prêtresse, comment et quelle est leur place dans la société.

Laurent Coulon © Patrick Imbert/Collège de France

Le Collège de France ouvre ses portes

« Ce qui est particulier avec le culte d’Osiris, c’est que l’on peut le voir naître et évoluer dans le temps sur presque toute la période pharaonique. Il peut donner aussi l’image d’un dieu “à part”, par son apparence humaine et son destin de dieu mortel. Ce qui m’a intéressé tout particulièrement, c’est ce que l’on peut appeler “l’osirianisation” de la religion égyptienne. À partir de la fin du IIe millénaire, le dieu Osiris s’intègre progressivement dans le paysage religieux et on retrouve le couple Osiris-Isis (sa sœur et épouse) dans tous les sanctuaires », analyse-t-il.

Et d'ajouter : « Le mythe osirien est utilisé pour fédérer les territoires de l’Égypte, au profit du pouvoir politique, mais sans nier pour autant leur diversité. La présence de reliques d’Osiris à différents endroits, comme autant de parties de son corps démembré selon le mythe, montre la reconnaissance de chacune de ces religions locales. Autrement dit, le “phénomène osirien” n’est pas un pas vers un monothéisme, mais une dimension qui s’ajoute au polythéisme, c’en est une vision unifiée qui soutient le mythe politique de la royauté pharaonique. »

Selon lui, une autre évolution intéressante réside en ce « que le pharaon, traditionnellement associé à Horus, l’héritier d’Osiris, va peu à peu être identifié à Osiris lui-même dans l’idéologie pharaonique ». (retrouver l'intretien intégral)

Laurent Coulon prononcera sa leçon inaugurale, Les voies ouvertes à l’Égyptologie, le 9 novembre 2023. Son cycle de cours, Osiris, un dieu pour les vivants, débutera le 13 novembre 2023. Son cycle de séminaire, Source pour une anthropologie de l’image osirienne, débutera le 15 novembre 2023.

Laurent Coulon et l'Égypte

Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques, il a soutenu en 1998 une thèse intitulée « Le discours en Égypte ancienne. Éloquence et rhétorique dans les textes de l’Ancien au Nouvel Empire » (dir. N. Grimal, univ. Paris-IV). Après un séjour à l’Institut français d’archéologie orientale (Ifao) en tant que membre scientifique entre 1998 et 2002, Laurent Coulon est nommé maître de conférences à l’Université de Lyon 2 (2002-2008) et détaché en tant qu’adjoint aux publications de l’Ifao, à partir de 2004.

En 2008, il est recruté comme chercheur au CNRS dans l’équipe lyonnaise d’HiSoMA. Il soutient, en 2014, une habilitation à diriger les recherches intitulée « Les cultes d’Osiris et les évolutions de la religion égyptienne au Ier millénaire av. J.-C. » (garante L. Pantalacci, Univ. Lyon 2). En 2015, il est nommé directeur d'études à l'École pratique des hautes études à la chaire Religion de l'Égypte ancienne et directeur du Centre Wladimir Golenischeff (EPHE, PSL).

Il préside la Société française d’Égyptologie en 2018-2019. En 2019, il est nommé à la direction de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire pour un mandat de quatre ans. En 2023, il rejoint le Collège de France à la chaire Civilisation de l’Égypte pharaonique.