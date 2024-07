Comment la lecture peut favoriser votre concentration ?

Les effets de la lecture sur la concentration et l’attention

La lecture stimule intensément le cerveau en engageant les zones responsables de la concentration. Ce travail mental permet de suivre des personnages et des intrigues. Il renforce par ricochet la capacité de concentration.

De plus, lire régulièrement améliore les fonctions cognitives. En effet, cette pratique prolonge les périodes de concentration et développe une meilleure attention aux détails. Cela se remarque chez les lecteurs assidus qui sont généralement moins distraits et plus aptes à se concentrer sur des tâches spécifiques.

Une étude sino-américaine, qui a été conduite auprès de pas moins de dix mille adolescents a pu démontrer que, dans cette population, celles et ceux qui avaient l'habitude de lire régulièrement depuis leur plus tendre enfance bénéficiaient par la suite de plus grandes capacités cognitives. Ils souffrent par ailleurs moins souvent de problèmes psychiatriques. Finalement, plus on lit, plus on accèderait à une meilleure stabilité émotionnelle.

Concentration et loisirs

La concentration développée par la lecture peut être bénéfique dans divers autres domaines, notamment pour les loisirs comme les jeux de machines à sous dans les casinos en ligne. Sur des plateformes de jeux en ligne comme Mr Sloth par exemple, l'habileté à se concentrer permet de prendre des décisions plus réfléchies et stratégiques.

Ces jeux exigent une concentration maximale pour optimiser les résultats. Ainsi, en devenant un bon lecteur, il est possible de devenir très attentif sans un grand effort afin de vivre une expérience de plaisir plus enrichissante et maîtrisée. Mais une activité de lecture assidue permet également de trouver des ressources insoupçonnées dans cet art de l'évasion que constitue aussi la littérature pour beaucoup. On peut alors connaître des émotions fortes, en suivant les péripéties des personnages, sans prendre pour autant, dans la vie réelle, des risques importants.

Les techniques de lecture active pour améliorer la concentration

Pour améliorer la concentration lors de la lecture, il est utile d’adopter des techniques de lecture active. Vous pourrez par exemple poser des questions sur le texte et chercher à y répondre. Cela permet de maintenir l’esprit engagé pendant la lecture. Toute l’attention du lecteur reste ainsi focalisée sur le contenu. On peut s'amuser, par exemple, à répondre à différents quiz sur le livre que l'on vient de lire. De très nombreuses ressources en ligne sont librement accessibles. Cela permet de tester sa capacité de mémorisation, et, finalement, de l'entraîner aussi.

La prise de notes et le soulignage de passages importants sont aussi des techniques efficaces à cet effet. Elles aident en effet à mieux se concentrer, mémoriser et comprendre les informations lues. Ces méthodes rendent la lecture plus interactive et boostent la concentration au plus haut niveau. S'il y a les adeptes des fluos, il y en a d'autres qui sont des mordus de post-it et de marque-pages en tout genre. On arrive ainsi à circuler d'autant mieux dans l'oeuvre, et quand on se retrouve, dans un café littéraire par exemple, c'est d'une praticité indéniable. Avec l'habitude, on finit par avoir une vision mentale du livre, en sachant où se trouve plus ou moins tel ou tel passage dans l'oeuvre, mais aussi dans la page.

Exercices pratiques pour renforcer la concentration

En dehors de la lecture, d’autres pratiques comme la méditation peuvent aider à améliorer la concentration. De courtes séances régulières aident à améliorer la focalisation mentale et à réduire les distractions. Cela renforce ainsi la capacité à rester concentré. On dit souvent d'ailleurs que lecture et méditation participent d'une même dynamique d'apaisement intérieur. Et les adeptes de lecture se retrouvent souvent pleinement dans l'exercice de la méditation.

Par ailleurs, les exercices de respiration profonde sont également bénéfiques. Prendre quelques minutes pour respirer profondément avant de lire ou de jouer aide à calmer l’esprit et à améliorer la concentration. Ces pratiques renforcent significativement la compétence de concentration. Mais, ce qui demeure primordial, dans toutes ces activités, c'est la récurrence, et surtout, la régularité. Si vous arrivez à instaurer des rituels (ce que certains appellent des routines) reproduits tous les jours, c'est alors la voie du succès.

L’importance de l’attention dans un monde multitâche

Dans notre société moderne où le multitâche est devenu la norme, il est crucial de reconnaître l’importance de la concentration. Pour cela, revenir à des activités monotâches comme la lecture offre une pause bienvenue et améliore la qualité de l’attention.

La lecture permet donc de se déconnecter des distractions incessantes et de se plonger dans une activité nécessitant une attention complète. Cette pratique aide à réduire le stress, à augmenter la productivité globale et à favoriser un bien-être accru. On s'oblige à laisser les écrans dans leur coin, et on prend son livre, en s'installant confortablement dans son canapé ou sur son lit. Moment de détente garanti.

Trois livres essentiels pour développer votre concentration

Hyperfocus - Comment maîtriser votre attention dans un monde en proie aux distractions (19.90 €, 2024, 304 pages, Editions Diateino)

Voici une publication très récente pour faire le point afin de mieux se concentrer sur l'essentiel. On arrive ainsi progressivement à se focaliser sur une seule tâche et en développant sa capacité à reconcentrer son attention dès que notre esprit s'égare.

L'auteur, Chris Bailey, introduit deux concepts clés : l'Hyperfocus et le Scatterfocus. Ces deux notions sont à la fois complémentaires et essentielles pour optimiser votre productivité. L'Hyperfocus permet une concentration profonde, tandis que le Scatterfocus encourage l'expression de la créativité et offre une sorte de répit après un travail approfondi.

Le mode Hyperfocus consiste à focaliser votre attention sur une seule tâche en suivant quatre étapes. Tout d'abord, sélectionnez une tâche à accomplir. Ensuite, supprimez les distractions intérieures et extérieures. Puis, concentrez-vous pleinement sur cette tâche et quittez le mode automatique. Enfin, ramenez systématiquement votre attention sur la tâche lorsque vous vous égarez.

Le mode Scatterfocus, ou dispersion de l'attention, vise à exploiter votre créativité pour capter davantage d'idées et mettre en lumière celles à fort potentiel. Ce mode présente également l'avantage de vous offrir une pause après le mode Hyperfocus, de recharger votre attention et de solliciter d'autres zones cérébrales.

Enfin, Chris Bailey vous donne des conseils pour éliminer les distractions avant de travailler. Les interruptions fréquentes peuvent nuire à votre concentration, surtout si vous avez adopté des habitudes préjudiciables à la concentration, comme discuter avec un collègue ou consulter vos e-mails et vos réseaux sociaux.



The one thing : Passez à l'essentiel (Edition Alisio, 251 pages, 2020, 22.90 €)

Gary Keller et Jay Papasan proposent, dans ce best-seller publié pour la première fois en 2013, d'apprendre à se recentrer sur l'essentiel. C'est ici la présentation d'un concept à la fois simple et efficace qui est adopté par de nombreuses personnes qui souhaitent se concentrer sur les aspects les plus importants de leur vie personnelle et professionnelle.

Les entreprises encouragent leurs employés à améliorer leur productivité grâce à des groupes d'étude, des formations et du coaching. Les équipes de vente constatent une augmentation de leurs performances. Les églises proposent même des cours et le recommandent à leurs fidèles.

En se focalisant sur une tâche à la fois, les individus parviennent à construire une carrière solide, à consolider leurs finances, à perdre du poids et à se maintenir en forme, à approfondir leur spiritualité et à entretenir des relations conjugales et amicales plus fortes.

Vous désirez réduire les distractions et alléger votre charge de travail. Les e-mails, les SMS, les tweets, les messages et les réunions quotidiens vous détournent de vos objectifs et génèrent du stress. Les contraintes professionnelles et familiales s'accumulent. Quel est le prix à payer ? Un travail bâclé, des échéances non respectées, des salaires en baisse, des promotions manquées et un stress omniprésent.

Et en même temps, on en veut toujours plus. Vous voulez augmenter votre productivité au travail, gagner un meilleur salaire pour améliorer votre qualité de vie. Vous recherchez davantage d'épanouissement personnel et plus de temps pour vous, votre famille et vos amis. Des solutions claires et simples à mettre en oeuvre sont proposées par les auteurs de cet ouvrage qui s'est déjà vendu à des millions d'exemplaires.

Focus (2014, 304 pages, Robert Laffont, 21.50 €)

Là aussi, il s'agit de la traduction en français d'un best-seller signé par Daniel Goleman, un psychologue américain qui a longtemps travaillé pour le New York Times avant de fonder un centre d'apprentissage tourné vers le social et l'émotionnel au sein de l'université de Yale.

Le secret de la réussite et du bonheur ne se trouve pas seulement dans le quotient intellectuel (QI), mais plutôt dans la capacité d'attention que nous portons à notre environnement et à nous-mêmes. Afin de renforcer cette capacité, il est crucial de pratiquer des exercices de renforcement cérébral. Daniel Goleman, l'auteur de "L'Intelligence émotionnelle", met en lumière l'importance primordiale de l'attention et la nécessité de lui accorder une place prépondérante dans nos vies.

Dans un monde où nous sommes constamment inondés d'informations provenant de nos appareils électroniques, il est aisé de se laisser distraire et de perdre notre faculté à nous concentrer. Cependant, les recherches récentes sur le cerveau démontrent que notre habileté à nous concentrer sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde qui nous entoure est essentielle pour mener une vie épanouie et réaliser diverses tâches mentales telles que la compréhension, la mémorisation et l'apprentissage.

Il y a trois formes complémentaires de concentration : la concentration intérieure, qui est associée à la conscience de soi et nous permet de nous connecter à nos intuitions et de prendre de meilleures décisions ; la concentration sur autrui, qui encourage l'empathie et nous offre les meilleures opportunités de convaincre notre entourage et de collaborer efficacement ; et la concentration extérieure, qui nous aide à mieux comprendre le monde qui nous entoure et à naviguer dans ses complexités.

Afin de développer ces facultés, Daniel Goleman suggère des méthodes pour entraîner votre cerveau à rester attentif, comparables à une gymnastique adaptée pour renforcer vos muscles. Cette pratique intelligente de développement personnel peut non seulement améliorer vos performances, mais aussi contribuer à votre épanouissement et à votre bien-être global.

Crédits illustration Pexels CC 0