De l'Arabie saoudite à la Russie, des manuels réécrivent l'Histoire

« Tous les enfants ont besoin d'histoires pour imaginer, se souvenir et grandir. » PoCe projet, créé en 2015 au nom du multilinguisme et du partage, prévoit l'achat par les bibliothèques municipales de livres dans les différentes langues parlées par les étudiants des villes où cette initiative est active, afin d'encourager la lecture en famille et en même temps la rencontre des cultures.