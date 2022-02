Ouvrez le salon du livre !” : des auteurs “abasourdis” par l'annulation de la Foire de Leipzig

Coup de tonnerre outre-Rhin le 9 février dernier : la Foire du Livre de Leipzig, un événement majeur du début d'année, annonce l'annulation de son édition 2022, après celles de 2020 et 2021. La raison avait été donnée par Martin Buhl-Wagner, directeur général de la foire de Leipzig : « Malheureusement, en raison des impondérables liés à la pandémie, de nombreux exposants ne sont pas en mesure d'assurer leur participation. Un grand nombre d'annulations à court terme en ont résulté. »

Les grandes maisons d'édition mises en cause

Cette énième annulation, pour l'un des premiers grands événements du monde du livre en Allemagne, ne passe pas du côté de certains auteurs. « La littérature ne vaut-elle rien ? Ne valons-nous rien ? », s'indignent-ils dans une lettre ouverte. « Une jauge de 10.000 spectateurs est déjà autorisée dans les stades de football, la Berlinale se déroule actuellement avec un public. [...] Alors pourquoi la Foire du livre de Leipzig n'aurait-elle pas lieu dans cinq semaines ? » s'insurge le collectif d'auteurs allemands. Une pétition a également été ouverte, réunissant en ce 14 février 1570 signataires.

Les premiers mis en cause dans cette lettre ouverte sont logiquement les principales maisons d'édition qui ont choisi d'annuler leur participation au salon, et qui ont ainsi condamné l'événement. Trois des plus importantes maisons d'édition implantées en Allemagne sont nommément citées : Penguin Random House, Holtzbrinck et Bonnier. Ces auteurs appellent ces éditeurs à la « solidarité avec Leipzig », mais également « avec les lecteurs et avec nous, les auteurs »

« Nous sommes tous très abattus »

Les auteurs ne sont pas les seuls à exprimer une certaine incompréhension face au volte-face de certains éditeurs. Le directeur de la foire, Oliver Zille, s'est également interrogé auprès du site NDR : « Avec le protocole que nous avions mis en place contre le coronavirus, rendu public le 1er février, le pouvoir politique du Land de Saxe était positif quant à la tenue du salon. C'est du côté des éditeurs que sont venus les premiers refus. » Avant d'ajouter : « Au cours des jours suivants, tout s'est accéléré et a pris une ampleur de telle sorte qu'il n'était alors plus possible d'organiser le salon. »

Avant l'apparition du variant Omicron, 75 % des exposants avaient confirmé leur participation en 2022, explique encore le directeur. « À Leipzig aussi, nous pouvons et voulons porter des masques, garder nos distances et nous voulons voir notre public. [...] Nous travaillons sur ces livres depuis des années », ajoutent de leur côté les signataires de la lettre ouverte.

Juste après l'annonce de l'absence de la maison Penguin Random House (PRH), son PDG Allemagne, Thomas Rathnow, avait déclaré dans un communiqué, avoir choisi d'annuler leur présence en raison « d'un risque accru d'infection pour un salon organisé sur des jours et des halls bondés », tout en avouant que « d'autres maisons en ont décidé autrement, ce qui est à respecter de la même manière ». Le PDG de PRH s'engage néanmoins à ce que la maison d'édition soit présente « à la Foire du livre de Leipzig à l'avenir ».

« Maintenant, rencontrons-nous, lisons-nous les uns aux autres, parlons et discutons. Nous aimons tous l'atmosphère particulière de Leipzig », concluent les signataires de la lettre ouverte. Des hashtags, comme #wirwollenlesen et #machtdiebuchmesseauf, ont également été lancés sur les réseaux sociaux, de quoi réunir les déçus de cette nouvelle annulation, et exprimer sa colère ou sa tristesse face au manque de considération donné au livre et à la vie littéraire allemande.

Prévue du 17 au 20 mars prochain, la Foire du Livre de Leipzig devait se dérouler en même temps que la Manga Comic Con et la Foire des libraires antiquaires. Aucun salon dématérialisé ne se substituera à l'événement, prenait la peine de préciser un communiqué de presse. En 2023, la Foire du Livre de Leipzig devrait avoir lieu, normalement, du 23 au 26 mars.