Livres et manuels scolaires, la crise du papier pèse sur la rentrée

La crise du papier a une répercussion sur la rentrée des écoliers. Partout en Europe, on observe une hausse globale des prix des imprimés et des manuels scolaires en particulier. En plus d’une augmentation des tarifs, un retard de livraison fait craindre la pénurie de ces ouvrages en librairies.

En Italie, on observe d’ores et déjà un + 3 % des prix des livres scolaires comme l’explique Paolo Ambrosini, président de l’ALI, l’association des libraires italiens, au site Notizie. Cette dernière se répercutera dès le mois de septembre.

Un pourcentage relativement faible qui s’explique par un plafonnement de dépenses maximales fixé par la loi pour chaque cycle d’études. Certaines écoles, pour éviter de surcharger les familles, ont rendu certains livres optionnels sur des matières moins nécessaires, mais cela prive ainsi les élèves d’outils de formation importants.

Outre cette hausse, la pénurie de matière première entraîne des difficultés d’approvisionnement. Le réseau de distribution des éditeurs avait bloqué ses activités durant trois semaines en août. Cette fermeture se traduit par des reports pour toute la chaîne de distribution.

Les libraires commenceront ainsi à collecter des manuels scolaires à la réouverture, donc après le 25 août. En outre, dans seulement deux semaines, ils devront terminer toutes les commandes et seront « obligés de se rendre dans les entrepôts à la dernière minute », comme le souligne Paolo Ambrosini.

Une crise européenne

En Espagne, c’est une augmentation « entre 25 et 30 % par rapport aux autres années » pour l’ensemble des dépenses qui est souligné par Pedro Callero, président du CONCAPA pour le site COPE. Et l’inflation n’a pas épargné les livres qui restent le poste de dépenses le plus important de cette rentrée.

C’est une flambée qui oblige les parents à dépenser en moyenne 291 euros pour les manuels scolaires, soit 12 % de plus que l’an dernier, et dépassant même de deux points les dernières données connues de l’IPC. De plus, cette dépense n’a pas pu être anticipée durant les mois de juillet et août du fait du changement de la réglementation scolaire.

Pour Pedro Caballero, la LOMOLOE, qui est la nouvelle loi sur l’éducation approuvée par le gouvernement de Pedro Sanchez, est en partie à l’origine de cette augmentation. Pour autant l’Association nationale des éditeurs de livres et de matériel pédagogique assure avoir « essayé d’ajuster au maximum le coût de production afin de ne pas affecter le prix final de ces manuels scolaires ».

Pour autant, la demande de manuels scolaires d’occasion augmente de 67 % cette année entre juin et août, malgré une augmentation notable de 8 % du prix moyen par rapport à l’année dernière ,d’après Milanuncios, application la plus expérimentée sur le marché d’occasion. La demande est particulièrement forte pour l’enseignement secondaire, ainsi que les premières années du lycée, d'après El Economista.

Inflation : manuels et uniformes scolaires explosent en Espagne

Au Maroc face à la rumeur d'une hausse des prix des manuels scolaires pour cette rentrée 2022, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed, s’est exprimé au début du mois d'après le site Dzair Daily. Il a nié toute augmentation de ces derniers directement aux médias. « C’est vrai qu’il y a des rumeurs et des discussions sur des hausses de prix. Mais je vous assure que rien de tout cela n’est vrai », précise le ministre.

Pénurie de papier

En France aussi, on s’inquiète de la flambée des prix. Augmentation des coûts de l’énergie, mais aussi des matières premières, ont une nette répercussion sur la note de fournitures scolaires pour la rentrée. Bien au fait de cette inflation, le ministère de l’Éducation nationale avait adressé aux directeurs des établissements une lettre demandant de « produire des listes de fournitures raisonnables afin de limiter le coût financier pour les familles », et ce dès le mois de juin dernier.

« On n’a jamais connu une telle hausse des prix entre deux rentrées » affirmait Guillaume Nusse, président de Clairefontaine, au journal le Figaro. En effet, les fabricants de cahiers scolaires annonçaient depuis plusieurs semaines la couleur, suggérant une hausse des prix pour les articles à base de papier pouvant atteindre 25 %. Et cela se vérifie déjà dans les grandes enseignes. Cela est dû au bond de 70 % du coût de la pâte à papier sur un an.

L’enquête sur le coût de la rentrée scolaire par l’organisation Familles de France confirme cette hausse du coût des fournitures, mais souligne toute foi que cette dernière « était attendue dans le contexte actuel d’inflation grandissante et d’augmentation du coût des matières premières ».

Malheureusement cette crise n’est pas prête d’en finir si l’on en croit Wolfgang Poppen, président de l’Association fédérale de l’imprimerie et des médias allemands, dont le conseil d’administration « suit ces augmentations avec une grande inquiétude pour le développement futur du marché allemand de l’imprimerie ».

Les éditeurs de journaux, de magazines et de livres n’auraient guère la possibilité de répercuter l’augmentation des coûts du papier sur les lecteurs ou les annonceurs : « Pour le paysage de la presse allemande, il s’agit désormais d’une menace sérieuse. »

Les clients de l’imprimerie ont réagi aux augmentations de prix par des réductions de volume et de tirage : « Nous avons constaté que nombre de nos clients ont atteint la limite économique de pouvoir supporter les augmentations de prix », explique Poppen au site Boersenblatt.

Crédits photo : Clarissa Watson / Unsplash